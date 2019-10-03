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殉職打火兄弟謝志雄是特搜隊教官 同事無法置信惡耗

2019-10-03 10:51聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市消防局特搜隊員謝志雄今天在火場中因公殉職，同事無法相信惡耗，清水消防分隊長李震雁說，謝志雄救災技能專業，人和善。

分隊長李震雁表示，謝志雄是特搜隊教官，各消防分隊員上課受訓，他完全沒官架，和善耐心教授，教救災各項技能時，耐心專業，讓學員印象深刻。

他去年擔任台中市政府消防局救助訓練第10期教官，認真負責。

台中市消防局特搜隊員謝志雄（前站立者）。記者游振昇/翻攝
台中市消防局特搜隊員謝志雄（前站立者）。記者游振昇/翻攝
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台中市消防局特搜隊員謝志雄（示範者）。記者游振昇/翻攝
台中市消防局特搜隊員謝志雄（示範者）。記者游振昇/翻攝
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台中市消防局特搜隊員謝志雄（前者）。記者游振昇/翻攝
台中市消防局特搜隊員謝志雄（前者）。記者游振昇/翻攝
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