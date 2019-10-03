彰化溪湖民宅火警 老翁急救後仍不治

相關新聞
婦人遭虎頭蜂螫過敏險休克 消防分隊當機立斷給她一針2019-10-03 01:44
澎湖海面不平靜 晚間接連兩起溺水案2019-10-02 23:32
美翻！墾丁貓鼻頭軟珊瑚遍布 離岸流強勁勿輕易挑戰2019-10-02 22:09
尖峰時刻車卻竄白煙拋錨路中央 波麗士大人推車解圍2019-10-02 21:39
檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」2019-10-02 19:03
變電箱爆炸釀停電！凶手竟是「牠」2019-10-02 18:27
一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿2019-10-02 15:13
砂石車酒駕忽變換車道 BMW挨撞2019-10-02 13:04
2無照騎士超速擦撞 酒駕男衝撞電線桿慘死2019-10-02 12:25
2020台灣燈會在台中 中警提醒賞燈民眾防扒手2019-10-02 11:21
熱門文章
扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測2019-10-02 19:35
南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋2019-10-02 16:46
去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉2019-10-02 17:12
「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭2019-10-02 11:55
施工建商標完就收攤？ 立委提南方澳大橋興建三疑點2019-10-02 10:32
外送打趴店面？他嘆店面已沒落 網友：跟現點差很多！2019-10-02 10:42
通霄白沙屯海岸驚見女屍 疑有他殺之嫌2019-10-02 19:33
不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測2019-10-02 20:52
一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿2019-10-02 15:13
影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯2019-10-03 07:17
南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了2019-10-03 07:21
影／林佳龍宣布：外籍罹難漁工 每人賠償500萬元2019-10-02 12:05
斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測2019-10-02 15:45
斷橋究責 宜縣府嗆港務公司：有沒有依規定做橋梁檢測？2019-10-02 10:39
教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低2019-10-02 14:16
南方澳大橋完整檢測報告公開 鋼索竟未列檢測項目2019-10-02 11:08
屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮2019-10-02 15:35
黃國昌：南方澳橋梁檢測 標案得標、審查全是同一組人2019-10-02 19:56
中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中2019-10-03 08:21
「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴2019-10-02 10:58
不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋2019-10-02 13:03
何韻詩被潑漆 包正豪：別硬拿「覺青潑蔣公銅像」辯護2019-10-02 11:26
警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃2019-10-02 11:39
3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目2019-10-02 15:58
南方澳大橋檢測報告公開 學者：當時有鏽蝕也看不出2019-10-02 10:05
影／我還有家人在下面！ 遭壓的漁船船主對林佳龍怒吼2019-10-02 12:21
台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員2019-10-03 08:31
檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」2019-10-02 19:03
南方澳跨港大橋斷 專家：一根一根斷，系統性因素導致2019-10-02 11:43
破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」2019-10-03 08:00
苗栗白沙屯岸際驚見女屍 疑有外傷遭拖行痕跡2019-10-02 18:57
台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬2019-10-02 20:05
影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊2019-10-03 07:53
【重磅快評】要吳澤成查吳澤成 戰神黃國昌糊塗了？2019-10-02 18:12
南方澳跨港大橋要再蓋回來嗎？ 蘇澳鎮長：一定要2019-10-02 09:55
【即時短評】南方澳大橋塌出的民進黨餐桌禮儀2019-10-02 13:00
「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來2019-10-03 07:47
南方澳大橋檢測沒提鋼索鏽蝕 三年維護檢修明細也曝光2019-10-02 11:42
賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬2019-10-02 11:33
漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡2019-10-03 00:29
留言