彰化溪湖民宅火警 老翁急救後仍不治

2019-10-03 09:26 中央社 彰化3日電



彰化縣溪湖鎮一間透天厝民宅凌晨火警，消防局出動10多輛消防車前往灌救，救出80多歲的巫姓老翁及另名老婦人，老翁被送往彰化醫院急救，仍宣告不治。

彰化縣消防局勤務指揮中心指出，凌晨接獲報案指稱，溪湖鎮二溪路一段一間透天厝發生火災，於是派遣10多輛消防車以及警義消35人前往救援。

消防隊員到場後，發現透天厝濃煙密布，消防隊員搜索，在3樓救出2名傷者，其中80歲的老婦人意識清楚，送往彰化基督教醫院急救，老翁則已無呼吸心跳，被送往彰化醫院急救。

彰化醫院急診室指出，巫姓老翁經40分鐘搶救仍不治。

彰化縣消防局表示，已封鎖火災現場，調查火警原因。