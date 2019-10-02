檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」

2019-10-02 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮忠孝路中央分隔島缺口，常遭貪圖方便的駕駛違規停車，近期有民眾直接在分隔島的反光標誌牌旁張貼告示，第一句就直接開嗆違停者是「一群垃圾」，要他們別把安全島當停車位，「我看一次，檢舉一次」，霸氣行徑引發熱議。

而埔里鎮忠孝路位居北環路與和平東路間，道路中央雖有設置分隔島，但平時往來車流不大，因此常有民眾貪圖方便，就便宜行事的將分隔島缺口當成臨時停車位，大辣辣的將車停在路中間，影響用路人視線而有安全疑慮，也意外觸怒他人。

最近分隔島上的反光標誌牌旁被貼上一張黃色告示，上頭寫著「一群垃圾，安全島不是停車位，我看一次檢舉一次」，因此被民眾拍照PO上地方臉書社團，且稱「本來以為檢舉達人只會檢舉，現在級數升級到會告知了」，引發網友熱議。

網路上則一反常態的沒有砲轟檢舉達人，反而是一面倒的支持他貼公告開嗆提醒的行徑，網友紛紛表示，「只有在埔里會看到在安全島停車」、「講的很好，安全島是拿來停車的嗎」、「安全島停車真的有誇張到」、「支持檢舉達人繼續檢舉」等。

但也是有網友認為，「罵別人垃圾也不對，這算公然侮辱，別正義過度」、「就檢舉啊，浪費一張紙」；埔里警分局則表示，警方巡經忠孝路分隔島發現有違規就會拍照舉發，而該缺口常有民眾拍照檢舉，有受理就依法開單告發。