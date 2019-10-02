變電箱爆炸釀停電！凶手竟是「牠」

2019-10-02 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華區昨天發生一起變電箱爆炸案，造成附近部分住戶停電，消防員獲報後到場，經查無人為破壞跡象，卻在地上發現一具四肢焦黑的松鼠屍體，研判可能是松鼠在變電箱上走動觸電造成短路。

消防局昨天下午4時許獲報，萬華區艋舺大道120巷弄內1座變電箱冒煙爆炸，幸無起火成災，僅造成周邊部分住戶停電；消防人員到場後發現無人為破壞跡象，卻在地上發現一具四肢焦黑的松鼠屍體。