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變電箱爆炸釀停電！凶手竟是「牠」

2019-10-02 18:27聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市萬華區昨天發生一起變電箱爆炸案，造成附近部分住戶停電，消防員獲報後到場，經查無人為破壞跡象，卻在地上發現一具四肢焦黑的松鼠屍體，研判可能是松鼠在變電箱上走動觸電造成短路。

消防局昨天下午4時許獲報，萬華區艋舺大道120巷弄內1座變電箱冒煙爆炸，幸無起火成災，僅造成周邊部分住戶停電；消防人員到場後發現無人為破壞跡象，卻在地上發現一具四肢焦黑的松鼠屍體。

消防人員研判，現場可能是因松鼠沿電線攀爬到變電箱上，又亂啃咬變電設施，導致變電箱短路並冒煙爆炸，消防人員隨後通知台電人員到場維修，而附近住戶得知肇事的可能是松鼠後都哭笑不得。

消防員獲報後到場，經查無人為破壞跡象，卻在地上發現一具四肢焦黑的松鼠屍體。記者李...
消防員獲報後到場，經查無人為破壞跡象，卻在地上發現一具四肢焦黑的松鼠屍體。記者李隆揆／翻攝
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消防局昨天下午4時許獲報，萬華區艋舺大道120巷弄內1座變電箱冒煙爆炸，幸無起火...
消防局昨天下午4時許獲報，萬華區艋舺大道120巷弄內1座變電箱冒煙爆炸，幸無起火成災。記者李隆揆／翻攝
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爆炸停電屍體

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