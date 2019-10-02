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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

墾丁教練帶2學員潛水失聯 海巡消防搜尋中

2019-10-02 15:09中央社 屏東縣2日電

墾丁貓鼻頭外海今天中午傳出1名楊姓潛水教練帶2名男學員潛水失聯事件，海巡、警消及威鯨救難協會全力搜尋中。

屏東縣政府消防局表示，中午11時50分左右，接獲海巡隊報案，隨即出動消防人員與海巡人員會合，展開搜尋，恆春半島威鯨救難協會也加入搜尋行列，截至下午1時，還沒找到3人。

海巡屏東縣政府墾丁

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