2020台灣燈會在台中 中警提醒賞燈民眾防扒手

2019-10-02 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



2020台灣燈會將在明年2月登場，展期16天，預計會帶來大量的賞燈人潮，台中市刑大將在燈會活動期間加強規畫檢肅扒竊勤務，於人潮最為擁擠期間，在燈會活動會場及周邊，部署警力執行檢扒任務，防範及打擊宵小伺機扒竊財物，讓民眾能更安全參觀燈會活動。

台中市刑大提醒，扒竊案件作案過程極為短暫，多發生在人多擁擠的處所，竊嫌先選定「目標」，找尋人群中較易得手之提包、背包、皮夾、手機或貴重物品，趁人多擁擠時，用手或胳膊觸摸試探，以聲東擊西或問路等方式分散遊客注意力，故意推擠或用身體、衣服、帽子、報紙、提包、雨傘等物品進行掩護，阻擋被害人及旁人視線，趁機竊取物品，如為扒竊集團，得手後隨即轉遞給同夥後逃離現場。

台中市刑大呼籲，遊客遇人多聚集時，應提高警覺，隨時查看自身財物並盡量不要攜帶貴重物品，避免成為扒手目標。參觀燈會時，提包及背包以背於前方為宜，皮夾及手機勿放置身體兩側或後方外露式口袋，可放置前方內襯口袋內預防被竊；陌生人近身攀談時，也可能為竊嫌以分散注意力方式之扒竊手法欲趁機行竊，應提高警覺，如遇可疑人士可隨時通報警方。

為防制燈會活動期間竊盜案件發生，台中市警局將針對停車場及周邊停車場加強巡邏，輔以防竊宣傳標語、旗幟、LED燈展示牌及擴音器等方式加強宣導，讓參觀燈會民眾能時時提高警覺，降低竊案發生。