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護理師疑輕生闖平交道影片曝光 縣府籲下架

2019-10-01 20:40中央社 苗栗縣1日電

苗栗一名女護理師昨天闖越通霄平交道身亡，有臉書社團今天po出護理師疑輕生影片，網路流傳，苗栗縣政府毒防及心衛中心呼籲下架，並將加強宣導自殺防治相關規範。

台鐵苗栗縣通霄車站南側平交道昨天發生27歲蔣姓女子遭區間車撞死的事故，列車進入通霄車站前，身著護理師制服的蔣女突然闖越平交道遭撞，傷重不治；檢警今天相驗後，家屬對死因無意見。

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今天貼出事故發生時的影片，畫面驚悚，影片後續在網路不斷轉傳，引發議論，有網友認為不該殘忍張貼影片拚點閱率，造成家屬二次傷害。

由於影片頻遭臉書下架，「台灣便當管理局-附屬鐵路部」竟改以截圖方式po文「又是一個自私行為造成司機、周遭用路人心理陰影跟不便的案例」，強調「這是警惕世人不是鼓勵自殺」、「人生不如意請撥1995」。

苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀表示，依「自殺防治法」第16條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載描述自殺個案之自殺方法及原因，違者可依第17條處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

涂麗秀呼籲，臉書社團若有張貼相關影片，希望版主自行下架，民眾也勿再轉傳；至於是否觸法甚至開罰，仍須進一步檢視相關文字、影像才能認定，未來也將加強宣導自殺防治法相關內容。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

苗栗縣護理師事故

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