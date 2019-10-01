基隆暖江橋搖晃如「蹺蹺板」 居民憂南方澳斷橋翻版

2019-10-01 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市暖江橋是鋼構拱橋不落墩的方式興建，因旁邊有廢土場，每天有1、200輛車砂石車進進出出，民眾在橋上都可感受到劇烈搖晃，有如「蹺蹺板」橋，擔心耐震力到底夠不夠，很怕會不會成為「南方澳斷橋」翻版？市府工務處表示，暖江橋是104年完工通車新橋，最近一次安全檢測是去年，並沒有問題，因屬鋼構橋震幅才會比較大，會加強安全檢測的頻率。

暖暖人莊文祺今天在臉書社群「暖暖好所在」貼文指出，他早上看見電視報導南方澳跨海大橋斷裂，場面怵目驚心，目前都還在搜救當中。他是暖暖人，每天都必須開車上暖江橋到基隆，每每一上橋碰到橋上也有砂石車時，整個橋面就好像遇到地震似的上下左右搖晃，他不知道暖江橋是否有車輛承載重量限制，希望地方議員、政府單位多加關注暖江橋的車題，以免發生南方澳斷橋斷橋在基隆發生。

另有網友留言表示，看到南方澳跨港大橋坍塌，就想到每次在暖江橋上等紅燈碰到砂石車過橋時，造成橋面上抖動的厲害，是否可以請求有關單位對暖江橋做定時安檢，確保民眾的安全呢。

議員林旻勳在議會最近一次質詢時，對於暖江橋的問題，曾向市府提出質詢，他說，很多民眾在上面只要經過，有如乘坐「蹺蹺板」，很恐怖，上下搖晃震盪的幅度非常大，讓人擔憂是否有耐震上的疑慮？每天可以讓100多輛車這樣重壓嗎？市府開放每天240輛砂石車行駛暖江橋，這數字開放數是否太多？建議要調整數量管制，因為上下搖晃震盪的幅度非常大，讓人擔憂耐震力到 底到多少，已請工務處明天前往現場會勘，釐清安全上的疑慮。