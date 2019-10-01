長庚醫院外包接駁車國道事故 釀1死2傷

2019-10-01 13:49 中央社 基隆1日電



長庚醫院外包接駁車今天上午在國道3號北向基金出口交流道發生自撞事故，31歲李姓男駕駛當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，車上7名乘客中2名女性輕傷送醫，事故原因待查。

國道警方表示，31歲李姓男子今天上午9時許，駕駛長庚醫院外包接駁車，要將乘客載送至基隆長庚醫院，行經國道3號基金交流道時，疑因身體不適，擦撞道路分隔水泥護欄橋墩。

消防人員抵達現場時，31歲李姓男駕駛已經因為強大撞擊噴飛至車外，當場失去呼吸心跳，送往長庚醫院搶救後仍在稍早宣告不治，車內7名乘客中有2名女性因為擦挫傷送醫，送醫治療後並無大礙，詳細事故原因仍待調查。