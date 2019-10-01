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國道3號基金匝道遊覽車自撞封閉 司機傷重、2乘客輕傷

2019-10-01 10:53聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

北二高基金公路出口匝道今天上午發生遊覽車自撞車禍，消防人員到場救援時，發現司機傷重已無呼吸心跳，將他和另有兩名受傷乘客送醫急救。車禍發生後警方封鎖匝道，禁止車輛通行，車輛須直行基隆港西岸高架路各匝道前往基隆市區。

基隆市消防局119上午近10點時接獲車禍報案電話，調派人車趕往救援，破壞遊覽車司機座車門，將受困司機救出送醫。遊覽車擋風玻璃因為受到撞擊破裂，事故原因由國道 警察調查。

北二高基金公路出口匝道今天上午發生遊覽車自撞車禍，司機傷重送醫。記者邱瑞杰／攝影
北二高基金公路出口匝道今天上午發生遊覽車自撞車禍，司機傷重送醫。記者邱瑞杰／攝影
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基隆港車禍遊覽車

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