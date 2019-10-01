國道3號基金匝道遊覽車自撞封閉 司機傷重、2乘客輕傷

2019-10-01 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



北二高基金公路出口匝道今天上午發生遊覽車自撞車禍，消防人員到場救援時，發現司機傷重已無呼吸心跳，將他和另有兩名受傷乘客送醫急救。車禍發生後警方封鎖匝道，禁止車輛通行，車輛須直行基隆港西岸高架路各匝道前往基隆市區。