影／跨海大橋斷裂壓垮三艘漁船 外籍漁工困在船內

2019-10-01 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨海大橋應聲斷裂現場因為油罐車掉落冒出濃煙，同時壓垮3艘漁船，船內有78名外籍漁工受困。目前已知有20餘人受傷分別送往羅東博愛醫院，縣政府消防局動員大量救災人力趕往現場搶救。

「太誇張了」，現場民眾驚呼，這座這麼大的橋梁，無緣無故也會突然斷裂。