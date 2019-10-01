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不斷更新／宜蘭南方澳跨海大橋驚傳斷裂 20多人受傷

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢 半買半相送

影／跨海大橋斷裂壓垮三艘漁船 外籍漁工困在船內

2019-10-01 10:32聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭南方澳跨海大橋應聲斷裂現場因為油罐車掉落冒出濃煙，同時壓垮3艘漁船，船內有78名外籍漁工受困。目前已知有20餘人受傷分別送往羅東博愛醫院，縣政府消防局動員大量救災人力趕往現場搶救。

「太誇張了」，現場民眾驚呼，這座這麼大的橋梁，無緣無故也會突然斷裂。

港大橋1988年完工，當時為亞洲第一座雙叉式單拱橋，全世界只有二座，一座位西班牙馬德里市、一座位於本鎮。橋長140公尺，橋寬15公尺。橋下至海面高度18.5公尺，橋面至拱25.27公尺，耐候性高強度低合金鋼。

跨海大橋斷裂壓垮三艘漁船，外籍漁工困在船內。 圖／讀者提供
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跨海大橋斷裂壓垮三艘漁船，外籍漁工困在船內。 圖／讀者提供
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馬德里羅東港大

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