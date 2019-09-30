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米塔風勢發威 淡水翻車事故

2019-09-30 20:21聯合報 記者林昭彰╱即時報導

中颱米塔風雨持續加大，新北市淡水區淡金路下午5時45分許發生一起翻車事故，51歲蔡姓男子駕駛小轎車往三芝方向行駛返家途中，因閃避路上車輛打滑，失控擦撞路旁車輛導致翻車，幸好只有手腳受到輕微擦挫傷，自行脫困。

新北市淡水區淡金路下午發生翻車事故，51歲蔡姓駕駛失控擦撞路旁車輛導致翻車，幸好...
新北市淡水區淡金路下午發生翻車事故，51歲蔡姓駕駛失控擦撞路旁車輛導致翻車，幸好只有手腳受到輕微擦挫傷，自行脫困。記者林昭彰／翻攝
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淡水事故

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