烏來受困釣客皆安全 警消明早進行救援下山

2019-09-30 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



53 歲汪姓男子本月28日上午8時許，與親戚一同自新北市烏來區哈盆古道進入山區溪邊釣魚，未料2人入山後卻遲遲未歸，汪男哥哥因此向警方報請協助。目前警、消已尋獲失蹤兩人，但因現場設備不足延伸至對岸，確認2人位置安全且有食物補給後，搜救人員將於明日繼續搜救任務。

失蹤汪男哥哥表示，弟弟與親戚28日上午8時許自哈盆古道入山，前往4k處釣魚後卻失去聯繫，他見2人遲未下山，又見其駕駛的車輛停放在入山口，懷疑2人因颱風來襲致溪水上漲，被困在河對岸無法下山，便向新店警分局福山派出所報案請求協助。

警方獲報後轉報消防單位，出動派出所1名人力與消防3分隊1大隊22人，義消11人前往搜救，經約莫6小時搜救後，於下午4時25分發現2人受困在對岸4k+100處的工寮附近。

搜救人員經過評估後，發現現場設備不足以延伸至對岸，與受困2人溝通後，確認工寮位置較高屬相對安全位置，且2人有食物補給、並無立即生命危險，商量後決定請2人待在工寮內，明天早上將繼續救援任務。