保五代訓特考班學員 晨操後不適送醫不治

2019-09-30 16:19 中央社 高雄30日電



警政署保安警察第五總隊代訓警專特考班37歲黃姓學員，今天參加晨操後休息時突然感到身體不適，由教官協助送醫仍不治，隊部報請檢方相驗，並協助家屬善後。

保五總隊表示，黃姓學員上週六和週日休假，昨晚收假，今天上午與50多名學員參加晨操，進行1500公尺的體能訓練後休息時突然感到身體不適，緊急送往岡山秀傳醫院，急救仍不治，十分遺憾。

保五總隊表示，晨操前會詢問學員體能狀況，元月到保五受訓的黃姓學員無異狀，日前訓練狀況也都正常，待進一步調查原因，目前全力協助家屬善後事宜。