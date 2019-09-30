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他換iPhone 11才2天就想賣 後悔「還是小米好 」

交友見面得先購買遊戲點數 連超商店員都知是詐騙

2019-09-30 13:49聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市20歲曾姓男市民經由LINE認識自稱「琪琪」的女子，她以見面為由，要求曾買遊戲點數來支付「保證金」，曾今天清晨3點多隨即至鄰近超商購買，引起超商店員注意，即時通報轄區派出所，員警向民眾表示詐騙集團利用男性欲與女性交友之弱點，進而詐騙金錢的一貫手法，經勸說後曾驚覺原來詐騙一場，頻頻向店員及員警致謝。

台南市警二分局南門派出所巡佐邊浩澤、警員鍾勝內，今天凌晨3點多接獲轄區超商報案有民眾疑似遭詐騙，員警獲報後立即馳赴超商；然而曾頻頻示意：「沒事！沒事！」邊、鍾二人主動與其交談來感受警察幫忙的誠意，並藉以瓦解其心防，曾才娓娓道出欲與女性網友見面，但需購買遊戲點數來支付「保證金」，員警聽聞後立即告知這是典型的假交友、真詐財的詐欺手法，所幸經由超商詹姓店員適時關懷提問，即通報轄區派出所，歸功於店員的警覺性及友善的通報網，保障民眾財產。

警方說，網路社群與通訊軟體，不時有身材火辣、面容姣好的美女，要求男性民眾加LINE聊天及可以當朋友，進而表示兼職援交，要求對方購買遊戲點數支付，對方會以「身分驗證」、「保證金」等理由，要求加碼購買遊戲點數，事實上假美女們根本不會露面，民眾遇有類似情形可隨時撥打反詐騙專線165或報案110詢問，詭可親至當派出所尋求協助服務。

曾姓市民要交友購買遊戲點數，經員警及時勸阻未被詐騙。記者黃宣翰／翻攝
曾姓市民要交友購買遊戲點數，經員警及時勸阻未被詐騙。記者黃宣翰／翻攝
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