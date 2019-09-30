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高市消防模擬餐廳起火 消防員累癱直呼演練超逼真

2019-09-30 12:49聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高市消防局為提升救災能量，今天上午與餐廳業者合作舉辦災害模擬情境演練，除提升餐廳員工火警自衛能力，消防員在參與過程中，還能進一步精進所學，並理解現今業者環境，相互合作，為保障民眾安全盡心力。

由高市消防局第二救災救護大隊主辦的火災搶救演練，匯集鳥松、苓雅、十全、鼎金等分隊，大規模出動16車48人，在大昌轄區內的知名餐廳進行模擬情境演練，並由市消防局派遣局本部簡任技正到場考核，展現高市消防局對於強化人員救災能力與對公共場所消防安全重視。

大昌分隊長謝麟隆指出，餐廳建築物多是大型建築物，用餐時段人潮眾多，在煮食時使用瓦斯、用電量龐大，若不慎起火，火勢恐沿著大量可燃物迅速延燒，稍有處理不慎，民眾生命安全便面臨威脅。

這次情境演練，模擬餐廳內2樓的自助餐廳起火，3樓有2位民眾待援，甚至在2樓同樣有消防員因在救援時面罩破損受困，狀況緊急，讓每位參與消防員戰戰競競應對，逼真的彷彿實際救災現場，在演練結束後，每位參與者脫下防火衣都滿頭大汗，直呼緊張。

另針對餐廳防火管理、員工的自衛消防編組機制，由專業消防員做出指導，進一步提升餐廳人員緊急應變能力，為消防員到場爭取黃金時間。

謝麟隆表示，員工們防火觀念同樣需要向下紮根，由於在火勢尚未擴大前，需要靠員工延緩火勢擴大，因此每位餐廳員工在每月1次的自行演練中，先行熟悉消防自衛編組職務，再藉由定時與消防大隊合作，各取所需共同獲益。

高雄市消防局第二救災救護大隊與餐廳合作，進行情境模擬演練，以增進與業者間彼此瞭解...
高雄市消防局第二救災救護大隊與餐廳合作，進行情境模擬演練，以增進與業者間彼此瞭解，提升救災能量。記者邱奕能／翻攝
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高雄市消防局第二救災救護大隊與餐廳合作，進行情境模擬演練，以增進與業者間彼此瞭解...
高雄市消防局第二救災救護大隊與餐廳合作，進行情境模擬演練，以增進與業者間彼此瞭解，提升救災能量。記者邱奕能／翻攝
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高雄市消防局第二救災救護大隊與餐廳合作，進行情境模擬演練，以增進與業者間彼此瞭解，提升救災能量。記者邱奕能／翻攝
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高雄市消防局第二救災救護大隊與餐廳合作，進行情境模擬演練，以增進與業者間彼此瞭解，提升救災能量。記者邱奕能／翻攝
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