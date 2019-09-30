太扯！國道深夜竟有人衝出 司機怒：自殺式攻擊？

2019-09-30 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



實在太誇張！一名聯結車駕駛，上周五（27日）凌晨1點多返回花蓮途中，在行經國道3號崁頂交流道路段時，突然遇上一名男子從路肩衝出，僅差不到1公尺險些撞上，幸好駕駛及時反應過來，驚險閃過才沒有出人命。不過在國道竟遇上有人衝出，司機在臉書發文，怒批難道是「自殺式攻擊？」

余姓聯結車司機，在臉書po出行車記錄器還原事發經過，畫面當中可以清楚看見，原本司機行駛在外車道，右側突然衝出一名男子，駕駛緊急閃大燈示警，並轉動方向盤使車體向左躲開，差一點就直接撞上。

余姓聯結車司機表示，事發當時，沿途沒有路燈，遠遠看到路邊有移動物體，開起大燈才發現竟然有人在國道上，眼見男子從路肩衝向快車道，幸好當下車速約時速90公里並不快即時閃過，不然後果不堪設想。然而當時駕駛把車停在路邊，下車查看，路肩並沒有故障車輛，懷疑這名男子應該是步行誤上國道，趕緊通報警方處理。

國道五隊竹田分隊長黃英珀表示，接獲民眾報案後，隨即同仁與工務段人員前往查看，在崁頂路段找到年約60歲的男子。當下男子意識相當清楚，並表示就住在崁頂交流道附近，警方詢問為何凌晨走上國道，他解釋是「誤上」，在同仁協助下送回家中。