不忍倉鼠葬荒山 母子夜奔上山受困

2019-09-30 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北報導



警方護送凍得直打哆嗦的母子返回停車處，在公廁暫時避雨禦寒。 圖／警方提供 分享 facebook

四十八歲周姓婦人與十八歲兒子將一隻寵物倉鼠葬於陽明山國家公園深山，卻因太思念，母子倆深夜騎機車入山，想把倉鼠遺體帶回家，不料受困濃霧及大雨低溫，只能報警求助；兩人被找到時已快凍僵，幸警方護送脫困，平安返家。

「我們想帶『鼠淑』回家！」周姓婦人向警方說，因捨不得往生的寵物倉鼠獨自葬在荒郊野外日曬雨淋，臨時決定帶回家另行處理；員警告誡陽明山國家公園範圍不得私自墾葬，並提醒入山必須考慮天候狀況和隨身裝備，貿然深夜入山很危險。

據了解，周姓婦人住台北市天母地區，日前家裡一隻養了四、五年的寵物倉鼠往生，她在約一周前將倉鼠裝進木盒，帶到大屯山助航站觀景台附近埋葬。

周婦說，當初認為那裏風景很好，可以俯瞰台北市住家，但後來又覺得陽明山大屯山系容易起霧，盛夏白晝也有寒意；最近天氣轉涼，又經常下雨，周婦愈想愈捨不得寵物獨自在荒郊野外日曬雨淋，決定帶回家。

廿六日深夜十一時許，周姓婦人和十八歲兒子共乘機車入山，停在大屯自然公園二子坪停車場，再步行登山約三公里，到助航站觀景台下葬倉鼠處找到愛鼠；返程下山時已過午夜，突然天候驟變，風強雨大又起濃霧。

周婦和兒子僅穿輕薄外套，兩人衣服全淋濕，此時霧鎖深山，能見度僅約二公尺，兩人不敢再往前方崎嶇山路前進，在原地待一個多小時仍等不到霧散雨停，最後用手機報警求援。

新北市淡水警分局水源派出所副所長藍富順說，因深山手機訊號不穩，無法確定兩人位置，獲報只能直接開巡邏車前往，沿途十五公里起濃霧下大雨，最後在二子坪停車場發現機車，判定兩人就在附近，再往上走至觀景台，果然發現凍僵的母子。

周婦母子婉拒警車護送回家，只由警方送到停車場，在公廁躲雨避寒直到濃霧退散；凌晨三點多，周婦傳送安全到家的簡訊，警方才鬆了一口氣。