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影／嘉市酒駕男想睡覺 造成5車連環撞

2019-09-29 23:07聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市廖姓男子今天晚間9時許，酒後駕駛BMW轎車行經友愛路，在北港路前先高速撞上停等紅燈的另台BMW轎車，造成前方二台車連環撞，廖再失控往左偏撞上黑色休旅車側身，所幸5車都沒有人受傷，警方測出廖男酒測值達0.44，依公共危險罪嫌警詢中。

廖男說，他聚餐完後要返家，因酒後感到疲勞，想要睡覺，不慎造成連環車禍，想剎車都沒辦法。

廖男的BMW轎車，車頭毀損，車牌掉落，遭撞的多名駕駛說，只記得廖男行駛速度很快，造成追撞，他下車後有濃厚酒氣。

廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
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廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
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廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
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廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
廖男酒後駕駛BMW轎車造成連環車禍。記者李承穎/攝影
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BMW北港嘉義

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