影／車友突倒地無生命跡象 義消急做CPR鬼門關前救回

2019-09-29 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市一名年約50多歲的男車友，今天清晨參加台中市運動局舉辦的自行車活動，男車友騎到和平區東崎路二段時，突然趕到身體不適，男車友先坐在路旁稍微休息，未料卻突然倒地，有車友發現後，趕緊通報警消到場，當時協勤的台中市迅雷救援協會總幹事謝其豪先趕抵現場，男車友已無生命跡象，謝利用CPR與AED對男車友施救，男車友在救護車送醫途中就恢復生命跡象，目前人在台中中港澄清醫院治療。

據查，由台中市運動局主辦的《踩動i玩騎＋push bike（Love）單車嘉年華》活動，今天清晨6時許舉辦，分為休閒組（28公里）與挑戰組（80公里），兩組的出發點都是豐原區豐村國小。今天上午9時許，一名年約50至60歲男車友參與挑戰組路線，騎車行經和平區東崎路二段時，因身體不適，坐在路旁，不久後就突然倒地，嚇壞其他車友，趕緊通報警消到場。

台中市迅雷救援協會總隊長詹文榮說，迅雷今天是負責協助活動的安全警戒跟緊急救護勤務，案發時協會的總幹事謝其豪、隊員詹振男先獲報到場，因謝已有超過20年的救護經驗，發現倒地男子已無呼吸心跳後，先不斷施作CPR(心肺復甦術），並輔以AED電擊一次，過程約5分鐘的時間。