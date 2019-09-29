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澎湖鐵人三項驚傳單車自撞民宅 選手命危

2019-09-29 15:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

澎湖國際鐵人三項賽驚傳意外！來自中國大陸、已取得台籍的參賽者王姓男子今天上午進行自行車項目，從赤馬往內垵的大轉彎路段，疑似車速快加上路況不熟悉，衝撞民宅，警消獲報立即將他送往澎湖三總急救，但因大量出血現仍插管急救，尚未脫離險境。

據了解，王姓男子來自對岸福建省，已有台灣的身分證，這次參加「2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」，今天上午與近700名世界各地好手一同競逐。

警方調查，王姓男子進行「自行車180公里」項目，約9點40分從赤馬往內垵方向，行經縣道203線內垵222-6旁邊，正好是大轉彎，他疑似車速過快，且不熟悉路段，沒轉過彎直接撞進對象的民宅前方庭院，當場慘摔連人帶車倒地。

警方雖無法車血測王的酒測，但初步排除飲酒或有外力介入，應為自撞。

據指王姓男子一開始仍有意識，被送往澎湖三總醫院搶救，病況卻急轉直下陷昏迷，院方研判有大量出血，目前他插管搶救中，仍有生命危險，院方將研判是否後送高雄的醫院進行急救。

「2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」項目包括游泳3.8公里、自行車180公里、路跑42.2公里，總計226公里，今天上午清晨6點開賽，今年共有來自29個國家、近700名男女好手參賽，規模相當大。

澎湖國際鐵人三項賽今天驚傳王姓男子進行自行車項目，自撞民宅重傷命危。記者林伯驊／...
澎湖國際鐵人三項賽今天驚傳王姓男子進行自行車項目，自撞民宅重傷命危。記者林伯驊／翻攝
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澎湖自行車福建鐵人三項

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