花蓮農民駕車涉溪卡住 警即刻救援

2019-09-29 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣卓溪鄉彭姓農民駕駛貨車欲涉過清水溪巡視有機稻田，但數天前因山區下雨造成溪水水勢升高，車主一時不察導致貨車卡在溪床，花蓮縣警察局玉里分局卓樂派出所獲報後趕往現場救援，順利讓將貨車拉上岸邊脫困。今日凌彭姓農民在臉書玉里人社團特別PO文感謝玉里分局警方協助。

玉里分局卓樂派出所副所長王文進表示，接獲彭姓農民眾報案稱有貨車受困清水溪，現場發現為白色貨車深陷溪流中動彈不得，察看確認車輛引擎尚能發動，僅是四個輪子陷入溪水泥沙中無法駛出，便以繩索連結警用巡邏車及白色貨車，順利將貨車拖至岸邊，未讓溪水灌進排氣管內，成功保住農民賴以維生的交通工具，安全無恙返家。

玉里分局長呂育騰指出，近日山區午後易有大雨發生，而導致溪水暴漲容易發生危險，不建議民眾徒步或駕車涉水越過河床，以免發生危險及造成財物損失。

另輕度颱風米塔逐漸逼近東部，中央氣象局已發布海上警報，風勢持續增強中，有機轉為中度颱風，玉里警分局提醒，颱風來襲期間，低窪地區及鐵道下涵洞便道，隨時會因積水或溪水暴漲而封閉，為避免用路人受困甚至造成傷亡，請民眾注意配合警方的管制措施，更不要到海邊、河川等易發生災害危險地區玩水或觀浪，避免發生危險。