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8旬失智翁開車走失 花蓮警方及時發現救援

2019-09-29 14:01聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

南投一名81歲老翁開車離家後不知去向，警方定位發現座標在合歡山附近移動，南投仁愛分局除派員上山搜尋，也請花蓮新城分局協助尋找老翁，警方擔心山上溫度不到10度會有危險，仔細搜尋後終於在松雪樓附近發現銀色休旅車，一問之下老翁說車快沒油，趕緊將他送下山。新城分局表示，山上氣溫僅有8.8度，一定要做好防寒措施，以免受寒。

新城警分局表示，合歡派出所接獲南投縣警察局仁愛分局通報，一名失智的81歲老翁不告而別，經GPS定位老翁車輛位置後，發現座標在台14甲線合歡山武嶺附近移動，南投仁愛分局翠峰派出所已從中橫西側上山搜尋，希望花蓮新城分局的合歡派出所從中橫東側上山攔停。

合歡派出所警員翁帥正、呂小平2人駕駛巡邏車上山搜尋，但警車到達小風口時已飄起大霧，2警心想現在室外溫度一定在10度以下，濕冷嚴寒足以致命，更何況是年邁的老先生，於是更加快搜尋腳步。2警還特別繞進小風口南北兩側停車場搜尋，來到松雪樓附近的3158咖啡館時，撞見仁愛分局通報的銀色休旅車迎面而來，立即按鳴喇叭示意來車停止。

警員翁帥正趕緊下車攔查，只見駕駛座的老先生心平氣和地說「警察先生，我的車快沒油了，怎麼辦？」，見老翁安然無恙讓警方鬆一口氣，當時室外溫度只有8.8度，不宜久待，老翁經員警說明後，非常有禮地向員警敬禮道謝，並配合坐上巡邏車，由合歡所將老翁送交給翠峰所安置，此時南投翠峰所巡邏車正好趕到，雙方完成案件交接。

警方表示，倘若未能即時尋獲老翁，當車輛沒油時，車內的暖氣無法運作，老翁勢必下車找人求助，在如此惡劣的環境下，長者恐無法抵禦車內車外反差極大溫度，後果不堪設想，幸好警方成功攔截尋獲。老翁女兒表示，爸爸近年罹患失智，偶會在住家附近散步走失，沒想到這次會開車上合歡山，非常感謝警方及時尋獲。

花蓮警方在台14甲線發現老翁所駕駛車輛，發現老翁安然無恙，讓警方鬆一口氣。圖／新...
花蓮警方在台14甲線發現老翁所駕駛車輛，發現老翁安然無恙，讓警方鬆一口氣。圖／新城警分局提供
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花蓮新城警分局合歡派出所在中橫松雪樓附近，發現老翁所駕車輛快要沒油，協助他下山。...
花蓮新城警分局合歡派出所在中橫松雪樓附近，發現老翁所駕車輛快要沒油，協助他下山。圖／新城警分局提供
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老翁合歡山警察

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