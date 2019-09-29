太思念往生寵物哈姆太郎 母子深夜霧困陽明山獲救

2019-09-29 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



最近天候很不穩定，加上陽明大屯山系高深之處原本就易起霧又冷。台北市有1對母子，日前因為思念葬於深山的寵物哈姆太郎倉鼠，深夜入山卻受困於濃霧大雨低溫，只好向警方求助，幸好新北市淡水警分局派員及時趕抵，接母子下山返回安全地點。

據了解，住在北市天母的48歲周姓婦人與18歲兒子，先前把往生寵物倉鼠埋葬陽明山國家公園深山，後來擔心牠獨自在山裡會寂寞，便決定帶回家另行處理。

母子倆26日深夜11時許，共乘機車入山停在二子坪停車場，再步行登山約3至5公里到大屯山助航站觀景台附近，帶回寵物返程下山之時已過午夜，途中突然天候驟變，風強雨大又遇濃霧來襲，母子倆衣服濕透難耐寒冷，且霧鎖深山能見度僅約2公尺。

他們不敢再往前方崎嶇山路前進，又遲遲等不到濃霧散去，加上衣物已濕身體凍僵，只好利用手機報警求援。淡水警分局水源派出所副所長藍富順說，剛接獲救援任務指派時，原想先確認對方受困山中位置，卻因深山手機訊號不穩聯繫不上。

於是和警員詹閔麟馬上開巡邏車出發，沿途15公里冒著濃霧大雨火速上山，途經二子坪停車場發現他們的機車但不見人影，最後抵達大屯山助航站觀景台，終於在濃霧中找到母子倆。