打火機和泡棉放在後車廂 台中廂型車自燃起火

2019-09-29 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市大里區立元路的水防道路上一輛廂型車昨上午突然起火，霧峰警分局十九甲派出所副所長陳甲益除立即聯絡消防局派遣消防車前往滅火，也提著滅火器趕往，所幸10分鐘內將火勢控制熄滅，今初步研判，疑是後後車廂放了打火機及泡棉，因高溫引起自燃。

據簡姓車主說，當他行駛到該路段時，先聽到車後方碰的一聲後，接著便開始起火燃燒，他先緊急下車向附近鄰居借水桶提水滅火，但因火勢過大，無法滅熄。