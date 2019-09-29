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影／16歲少女受困高美濕地獲救

2019-09-29 11:31聯合報 記者游振昇╱即時報導

一名16歲少女今天受困台中市高美濕地沙洲，消防局派人救回。

台中市消防局今早9點40分獲報，有遊客受困清水區高美溼地木棧道離岸約500公尺附近。

消防局派清水、梧棲分隊，出動救災救護車6輛、船艇2艘、人員15名，由清水分隊小隊長帶隊前往。

早上10點53分，16歲少女獲救，她不願救醫，家屬帶回。

一名16歲少女今天受困高美濕地沙洲，消防人員救回。圖／台中市消防局提供
一名16歲少女今天受困高美濕地沙洲，消防人員救回。圖／台中市消防局提供
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一名16歲少女今天受困高美濕地沙洲，消防人員救回。圖／台中市消防局提供
一名16歲少女今天受困高美濕地沙洲，消防人員救回。圖／台中市消防局提供
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台中市高美濕地梧棲

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