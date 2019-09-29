為搶工作越南逃逸移工1砍2 基隆警鎖定犯嫌追查

2019-09-29 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市新豐街昨晚驚傳凶殺案，3名越南籍逃逸移工，其中1人疑因不滿同鄉搶走工作，持西瓜刀埋伏砍傷另2人，其中楊姓男子頭部、身體被砍多刀有生命危險，在加護病房急救中，逞凶移工逃逸無蹤，警方表示，已成立專案小組，經調閱周遭監視器畫面，目前鎖定犯嫌身分，將追查通知犯嫌至所說明。

市警第二分局指出，新豐街昨晚有一處社區的警衛室外面，突然有2名越南籍移工跑來，到這裡受傷倒地，在地上流了不少血，當時有住戶進出，民眾和警衛看到時都嚇了一大跳，趕緊向警方報案。

消防局救護車趕至後將2人送醫急救。其中1人楊姓男子傷勢嚴重，有生命危險，身中多刀，轉加護病房，另1人傷勢較輕，但也有多處刀傷。

據住戶說，有看到被砍的1人跑了好幾十公尺，後來倒下來，大家都不知發生什麼事，地上有一大灘血。警方初步調查，逞凶男子疑似和被砍的2名越南籍移工有工作上的衝突，他懷疑楊男介紹其同鄉，搶了他的工作，心生不滿，才埋伏在暗處，等2人出現時涉嫌持西瓜刀猛砍，楊男沿路逃命跑到新豐街才倒下。