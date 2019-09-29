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腦麻妙齡女失蹤20日 在超商找到了

2019-09-29 10:38聯合報 記者張雅婷╱即時報導

19歲陳姓女子患有腦性麻痺及肢體協調缺陷，日前疑趁著深夜，未告知家人即自行離開住居地，姑姑發現住家周邊遍尋不著陳女蹤影，8月28日至竹北警分局三民派出所報案失蹤，警方依據姑姑提供資訊，推測陳姓少女經常性「蹺家」自行出門尋樂，擴大查察範圍，直到竹北市一間超市店員9月17日上午9時許，向警方報案稱「疑似竹北市失蹤多日的少女，在店內索取食物充飢」，經員警以警用電腦查詢後，確認該名少女身分為失蹤20天的陳姓少女。

竹北警分局三民派出所受理陳姓少女失蹤案後，先通報全國警察機關協尋，同步詢問陳姓姑姑該名失蹤少女經常出入地點後，立即指派員警於該名少女可能去處查察，但警方連日於竹北市區探詢，都未見少女行蹤。警方推估少女身上未攜帶現金、未有交通工具，「跑遠跑久了就會開始餓肚子」，於是擴大查察範圍，向便利商店、超市、量販店及其他相關店家店員。

直到竹北市一間超市店員9月17日向警方報案稱「疑似竹北市失蹤多日之少女，在店內索取食物充飢」，警員張立文、卓洺葳到場發現，超市店員所稱的少女，不僅身形消瘦，全身髒汙疑似多日未盥洗，加上口語未能清楚表達，員警以警用電腦查詢後，確認身分為陳女。警方隨後將陳女帶回派出所，提供陳女飲食補充體力，並通知姑姑至派出所帶回，並請縣政府社會處指派社工人員介入協助，才結束陳姓少女長達20多日的「頑童歷險記」。

竹北警分局呼籲，民眾家中有失智長者或精神疾病患者，應定時拍照(包括常穿之衣著、特徵等)、注意其可能活動範圍，或配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，此外，也籲請大眾多注意周遭的人事物，如有遇到疑似走失人口，可主動上前詢問，並撥打110請警方協助。

19歲陳姓女子患有腦性麻痺及肢體協調缺陷，日前疑趁著深夜「翹家」，家人遍尋不著陳...
19歲陳姓女子患有腦性麻痺及肢體協調缺陷，日前疑趁著深夜「翹家」，家人遍尋不著陳女蹤影，8月28日至竹北警分局三民派出所報案失蹤，直到20天後才在超商發現陳女的蹤影。圖／竹北分局提供
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失蹤北市警察

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