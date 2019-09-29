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聯結車連撞2車衝入民宅 司機昏迷送醫

2019-09-29 08:57聯合報 記者卜敏正╱即時報導

劉姓聯結車駕駛今日清晨4時許，駕駛聯結車由太保往新港方向運送煤炭，行經太保市北港路二段457號附近，不明原因先衝撞路旁1輛自小客及1輛自小貨，再衝入一間民宅，造成劉姓司機受困車內，經消防員救出，人昏迷、身體有多處擦傷，送醫院救治，其餘自小客車、自小貨車及民宅均無人受傷。事故原因警方調查中。

近民眾表示，清晨還在睡夢中，忽然聽到強烈衝撞聲，出門一看嚇壞了，怎麼一輛大聯結車撞在路旁鐵厝，還好鐵厝沒住人，消防隊到場將駕駛救出，懷疑司機疲勞駕駛、打瞌睡才會衝入民宅。

聯結車先衝撞停放路旁1部自小客及1部自小貨，再衝入一旁民宅，現場滿目瘡痍。圖／讀...
聯結車先衝撞停放路旁1部自小客及1部自小貨，再衝入一旁民宅，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
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聯結車先衝撞停放路旁1部自小客及1部自小貨，再衝入一旁民宅，現場滿目瘡痍。圖／讀...
聯結車先衝撞停放路旁1部自小客及1部自小貨，再衝入一旁民宅，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
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聯結車先衝撞停放路旁1部自小客及1部自小貨，再衝入一旁民宅，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
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救護員將劉姓駕駛救出送醫。圖／讀者提供
救護員將劉姓駕駛救出送醫。圖／讀者提供
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事故北港消防員

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