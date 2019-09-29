服裝系女警巧思設計 超時尚深藍袖套 民眾、學長都想要

2019-09-29 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



警察勤務風吹日曬，尤其白天機車巡邏雙臂容易曬傷，台中市公益派出所女警鄭入嘉發揮服裝設計系專才，設計一雙以深藍色為底的袖套、加上俐落的白色線條「POLICE」字樣，尾端配有代表警察的白色警鴿圖騰，色系與警察新換的藏青色制服「超搭」，不僅其他派出所學長想要自掏腰包購買，穿上在外巡邏，甚至有民眾詢問，「這要去哪裡買？我也想要」。

台中市警局第一分局公益所女警鄭入嘉，畢業於屏東科大服裝設計系碩士畢業，曾任職服裝設計公司3年，在國外服務深感思念台灣，回台報考106年警察特考班，今年7月實務訓練期滿開始執勤後，有一天巡簽轄區應天宮蘇府王爺廟時，與應天宮董事長石明昌聊到有設計專長，正好應天宮要捐贈警用配備，石明昌當場邀請她發揮專長設計，為警界貢獻力量。

鄭入嘉說，踏入台灣警職，感受最深的是多數勤務都要騎機車，才能發揮最大機動性，但台灣白天炎熱氣溫高、豔陽曝曬下，員警外出巡邏，袖套成為必備裝備之一；應天宮慷慨捐贈100雙防曬袖套，她則花了約3天的勤餘時間設計袖套圖騰。

鄭入嘉說，警員公發的袖套是白色為底，具有防曬、防吸熱功能，但警察勤務多變，白色容易沾到灰塵或油漬變黑，不易清洗；因此她將袖套設計為深藍色，一來與新的藏青色警察制服相配、二來弄髒了也比較不明顯，又有顯瘦、帥氣的視覺效果。

另外袖套上的白色線條是以快慢車道分隔線與停止線為發想，字體採用斜體設計，代表警察的專業、衝勁與冷靜，加上展翅飛舞的和平鴿與公益派出所縮寫，在嚴肅的POLICE中多了一份親民感。

新的袖套出爐後，目前只配發給公益所69名警員，帥氣俐落的風格讓警員們戴上袖套出勤時，有民眾直問「這要去哪裡買？」其他派出所學長也私下頻頻詢問她，「你們還有多的嗎？」、「多少錢，我想自己買」。