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基隆2名逃逸越南籍移工被砍1命危 疑工作起衝突

2019-09-28 23:06聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市新豐街今天晚間7點多發生兇殺案，3名越南籍逃逸移工，其中1人涉嫌持西瓜刀埋伏砍傷另2人，其中楊姓男子頭部、身體被砍多刀有生命危險，在加護病房急救中。逞凶移工逃逸無蹤，警方初步懷疑是因在工地工作起衝突，目前正追查涉案男子下落，釐清案情。

市警第二分局說，新豐街今晚有一處社區的警衛室外面，突然有2名越南籍移工受傷倒地，在地上流了不少血，當時有住戶進出，民眾和警衛看到時都嚇了一大跳，趕緊向警方報案，消防局救護車趕至後將2人送醫急救。其中1人楊姓男子傷勢嚴重，有生命危險，身中多刀，已轉加護病房，另1人傷勢較輕，但也有多處刀傷。

據一名住戶說，有看到被砍的1人跑了好幾十公尺，後來倒下來，大家都不知發生什麼事，地上有一大灘血。警方初步調查，逞兇男子疑似和被砍的2名越南籍移工有工作上的衝突，他懷疑楊男介紹其同鄉，搶了他的工作，心生不滿，今晚埋伏在暗處，等2人出現時涉嫌持西瓜刀猛砍，楊男沿路逃命跑到新豐街才倒下。

警方調查，3人都是越南籍逃逸移工，目前正在追查涉案者下落，釐清案情。針對工地為何會有逃逸移工，警方將追查還有沒有其他逃逸移工，依法偵辦。

基隆2名逃逸越南籍移工被砍1命危，疑工作起衝突。記者游明煌／翻攝
基隆2名逃逸越南籍移工被砍1命危，疑工作起衝突。記者游明煌／翻攝
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