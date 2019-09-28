影／大陸幽靈船宜蘭擱淺 監控判斷船上沒人沒油沒動力

2019-09-28 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



一艘大陸來的「幽靈船」南漂，今天漂流到宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方海邊礁區擱淺。宜蘭縣政府農業處長康立和、頭城區漁會理事長鄭讚福、總幹事陳秀暖等人到現場，都要求相關單位趕快處理，上船查看，因為若是船上有人員、病死豬或油料，會帶來傷害。

交通部航港局北部航務中心主任張德義說，這艘船應該是中國大陸漂過來的，是長江流域砂石接駁船，挖起的砂放在船上再載到外海去放，只是艘接駁船，本身是沒有動力的，確定船本身沒有油料，因為監控過程看到船沒有煙囪，沒有燃燒油的過程，監控過程，船尾沒有起波浪，判定是沒有動力，沒有螺旋槳，船上都沒有人，船主認為沒有這個價值就讓它漂了，也沒有出面認領，不然一般船主會馬上出來處理。

康立和說，不能只等拖船，有沒有人上船去？要有明確指揮。縣政府都做好準備，攔油索、防檢防疫都有，但要了解船上有什麼，才有拖吊處理；鄭讚福說，即使要拖吊，也要有人先上船。

張德義說，救難船已到蘇澳港，要到大溪拖吊，但因是高風險，要尊重專業技術處理，避免隨便人上去，發生意外，因此都非常小心。

張德義說，事實上，這艘船是昨天清晨4點45分，接獲國家搜救中心通報，即進行航行的監控，當時距東北角三貂角27海里，從那時起即一直在追蹤，船舷高有6米，上船是有困難度，一般海難，船上有人可以配合帶纜繩，但上這艘船有難度，不過，第一步要克服，把人送上去，還有纜繩帶下來，拖吊船來馬上拖帶就走了。

張德義表示，也有考慮派直升機，如果船舶可以處理就不再麻煩空勤總隊，如果有需要，會協商派直升機，申請程序都做好了，等待看有沒有需要？有需要就可出動協助，船隻擱淺是低潮時，漲潮是拖吊最好時機，若纜繩可上，馬上拖帶離開，預計拖到蘇港一號碼頭，儘量在天黑前做，否則天色變暗，增加拖救困難度。