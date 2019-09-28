台南歸仁停業拉鍊廠外起火 燒毀7輛汽機車6貨櫃受損

2019-09-28 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市歸仁區凱旋路三段一處廠房中午冒出滾滾濃煙，台南市消防局12點26分接獲通報，派出附近歸仁、仁德、關廟、保西等分隊消防車前往滅火，消防員到場發現廠外四輛汽車與10多輛機車全面燃燒，並延燒到廠外6個貨櫃與部分廠房。

消防員經過半個小時噴水控制火勢，目前在撲滅殘餘火勢，消防員搜尋廠房沒有人員受困，起火原因及損失待查。因為燒毀汽機車多，警方也到場調查。