男子用手機GOOGLE導航 誤走產業道路差點被放生

2019-09-28 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



謝姓男子25日駕車到南投縣中寮鄉龍鳳瀑布玩，他使用手機的GOOGLE導航，卻被帶到偏僻的山區產業道路，發現不對想回頭時卻因為大斜坡輪胎打滑動彈不得，趕緊報警求助，警方請當地居民利用四輪傳動貨車，才將受困的轎車拖上斜坡，讓謝姓駕駛擺脫困境。

中寮分駐所警員張福星25日中午接獲勤指中心通報，有民眾報案在中寮鄉龍鳳瀑布要前往和興村龍興吊橋遊玩，因使用手機GOOGLE導航，受困在產業道路。張福星立即與謝男聯繫了解相關地點後，立即前往搜尋在和興村永樂路產業道路附近發現謝男和轎車，但因警車動力不足，將謝男車輛拖上大斜波，張警員即協調附近賴姓居民，利用賴民的3.5噸四輪傳動貨車，將謝男的車輛拖上大斜坡，謝男非常感謝謝警員的熱心協助。

草屯分局表示，一旦行走在不熟識的山區道路或是產業道路，就應盡快原路返回，以免因路況不熟發生意外，另外附近如有台電的電線桿，可利用電線桿上的電桿編號向警方報案，警方即可使用電線桿號碼查詢系統，盡快找到位置，民眾也可以利用此查詢系統了解自己的位置在哪裡，再撥打110向警方報案。