影／大貨車紙板沿途飛落後車驚嚇急煞 雙姝女警速排除

2019-09-28 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



載運貨物未綑綁好，恐釀車禍！台中市吳男駕駛大貨車載運貨物，行經豐勢路二段時後方紙板疑未固定好，隨風四散內、外車道，後方車輛驚嚇緊急煞車。警方獲報到場，雙姝女警立即協助撿拾紙板，10分鐘內恢復雙線車道通行，吳姓駕駛則連忙道歉，並指派公司另輛車到場載回散落物。

台中市豐原區豐勢路是銜接豐原區與山城東勢區的重要幹道，上周六中午，58歲吳男駕駛大貨車從豐勢路二段往東勢方向行駛，後方載運的紙板疑因繩索鬆脫、沒有綑綁好，紙板隨風沿途3、40公尺散落在內、外車道上，紙板面積大、視線阻礙多，造成後方駕駛飽受驚嚇，緊急煞車。

台中市豐原警分局翁子所獲報，女警劉家妤與王慈琳到場，並將警車停在豐勢路二段外側車道，協助排除內、外車道上散落一地的紙板，後方數十輛車輛守秩序停等，雙姝先恢復內側車道通行，隨後將外側車道散落物撿拾到路旁，約10分鐘內恢復雙車道通行。

吳男表示，他載運木棧板送貨，紙板架設在木棧板上方協助固定，疑因繩索綑綁鬆脫，才會邊開車紙板邊掉落，由於散落紙板數量不少，已通知公司加派車輛與人員到場協助將散落紙板載回，並再三感謝警方協助，才未造成更嚴重的交通事故。