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影／大貨車紙板沿途飛落後車驚嚇急煞 雙姝女警速排除

2019-09-28 11:48聯合報 記者林佩均╱即時報導

載運貨物未綑綁好，恐釀車禍！台中市吳男駕駛大貨車載運貨物，行經豐勢路二段時後方紙板疑未固定好，隨風四散內、外車道，後方車輛驚嚇緊急煞車。警方獲報到場，雙姝女警立即協助撿拾紙板，10分鐘內恢復雙線車道通行，吳姓駕駛則連忙道歉，並指派公司另輛車到場載回散落物。

台中市豐原區豐勢路是銜接豐原區與山城東勢區的重要幹道，上周六中午，58歲吳男駕駛大貨車從豐勢路二段往東勢方向行駛，後方載運的紙板疑因繩索鬆脫、沒有綑綁好，紙板隨風沿途3、40公尺散落在內、外車道上，紙板面積大、視線阻礙多，造成後方駕駛飽受驚嚇，緊急煞車。

台中市豐原警分局翁子所獲報，女警劉家妤與王慈琳到場，並將警車停在豐勢路二段外側車道，協助排除內、外車道上散落一地的紙板，後方數十輛車輛守秩序停等，雙姝先恢復內側車道通行，隨後將外側車道散落物撿拾到路旁，約10分鐘內恢復雙車道通行。

吳男表示，他載運木棧板送貨，紙板架設在木棧板上方協助固定，疑因繩索綑綁鬆脫，才會邊開車紙板邊掉落，由於散落紙板數量不少，已通知公司加派車輛與人員到場協助將散落紙板載回，並再三感謝警方協助，才未造成更嚴重的交通事故

警方也口頭提醒吳姓駕駛，駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮穩妥、牢固，避免貨物掉落，導致後方車輛碾壓造成事故，否則可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，處新台幣3000元以上9000元以下罰鍰。

吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生，女警馳抵趕緊協助...
吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生，女警馳抵趕緊協助排除路障，恢復雙車道通行。記者林佩均／翻攝
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吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生。記者林佩均／翻攝
吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生。記者林佩均／翻攝
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吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生。記者林佩均／翻攝
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吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生，女警馳抵趕緊協助...
吳姓駕駛載運貨物卻未將紙板綑綁好，紙板散落內、外車道，險象環生，女警馳抵趕緊協助排除路障，恢復雙車道通行。記者林佩均／翻攝
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車道台中市事故

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