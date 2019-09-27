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偷龍蝦海鮮到崁仔頂賤賣 竊嫌雞冠頭太招搖被逮

2019-09-27 20:56聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市八斗子北寧路附近海產店，近日傳有竊賊出沒，專偷用帆布所覆蓋之水缸內之活體龍蝦及魚貝類，警方今天循線逮捕黃姓男子，犯案至少5起，他供稱偷到的活海產拿到崁仔頂賤賣。警方查出他騎贓車躲避警方查緝，但因雞冠頭的髮型太好認，因而被逮，訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，根據店家監視器畫面顯示，22日凌晨3點多，有一名頭戴安全帽掩護的男子，先把機車停在海產店附近，手拿漁網翻開帆布，偷走海鮮離開，25日上午又來一次，竊賊十分大膽，同店連續兩次遭竊，且疑為同一人。另外還有一家海產店放在門口的活體海鮮也遭竊，情況類似，2店損失10多萬元。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所接獲報案，成立專案小組積極偵辦。警方調閱周遭上百支監視器畫面，鎖定雞冠頭造型竊嫌之身分及其使用之交通工具車號，研析嫌犯可能行經路線，今天下午確認可能藏匿之處所，會同第一分局警力前往抓人，逮捕涉案40多歲黃姓男子。

警方清查黃男犯案至少5起，他供稱偷到的活海產拿到崁仔頂賤賣，一個人犯案，沒有其他共犯，機車則是偷來的。

八斗子碧砂漁港附近有多家海鮮店，店家多會把活體海鮮養在店口，僅用帆布覆蓋，成為竊賊犯案目標。第二分局呼籲，警方已加強北寧路一帶巡邏，同時呼籲商家強化防竊措施，勿讓竊賊有機可乘。

警方今天循線逮捕黃姓男子，犯案至少5起，他供稱偷到的活海產拿到崁仔頂賤賣。記者游...
警方今天循線逮捕黃姓男子，犯案至少5起，他供稱偷到的活海產拿到崁仔頂賤賣。記者游明煌／翻攝
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