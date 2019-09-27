新北市義警楷模頒獎 侯友宜盛讚是400萬市民的後盾

2019-09-27 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市在2019年遠見雜誌所評比的全國縣市治安指標名列六都第1，侯友宜市長今天晚間在林口進行新北市第9屆義警楷模「金勤獎」頒獎，不僅有121名義警代表獲獎，市長更特別感謝全市3千8百多名義警同仁為市民及治安所做的付出，盛讚所有義警同仁是400萬市民最堅強的後盾，同時也是警察同仁的好夥伴，讓新北市成為最「安居樂業」的城市。

新北市長侯友宜晚間在金勤獎頒獎典禮致詞時表示，新北市的治安維持是所有市民有目共睹、感同身受的，靠的不僅是警察的努力、市民的配合，同時也是許多默默在背後付出的義勇警察辛勤犧牲的結果，沒有這些義警在第一線的協助與奉獻，新北市不會有那麼好的治安表現。

今年獲獎的121名義警代表，是從全市3851名之中脫穎而出，其中有12名義警即將屆齡退休，此外還有7名資深義警更是投身治安維護工作超過40年，讓侯市長特別的表揚他們的奉獻，這些義警楷模都是全市各分局最優秀的義警成員，也是警察最佳的夥伴。