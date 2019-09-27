親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
普悠瑪事故調查
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘「無黨一身輕」！國民黨依程序註銷黨籍

新北市義警楷模頒獎 侯友宜盛讚是400萬市民的後盾

2019-09-27 19:20聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市在2019年遠見雜誌所評比的全國縣市治安指標名列六都第1，侯友宜市長今天晚間在林口進行新北市第9屆義警楷模「金勤獎」頒獎，不僅有121名義警代表獲獎，市長更特別感謝全市3千8百多名義警同仁為市民及治安所做的付出，盛讚所有義警同仁是400萬市民最堅強的後盾，同時也是警察同仁的好夥伴，讓新北市成為最「安居樂業」的城市。

新北市長侯友宜晚間在金勤獎頒獎典禮致詞時表示，新北市的治安維持是所有市民有目共睹、感同身受的，靠的不僅是警察的努力、市民的配合，同時也是許多默默在背後付出的義勇警察辛勤犧牲的結果，沒有這些義警在第一線的協助與奉獻，新北市不會有那麼好的治安表現。

今年獲獎的121名義警代表，是從全市3851名之中脫穎而出，其中有12名義警即將屆齡退休，此外還有7名資深義警更是投身治安維護工作超過40年，讓侯市長特別的表揚他們的奉獻，這些義警楷模都是全市各分局最優秀的義警成員，也是警察最佳的夥伴。

新北市警察局長陳檡文及義警大隊長鄭誼宏則說，「金勤獎」所代表的精神是「真情」、「真勤勉」，是義警最高榮譽的獎項，在維護社會治安的努力上，真正表現出「民力無窮」的展現，這都是新北市員警及協勤義警們共同努力打拼的成果，期勉所有義警夥伴為打造新北市成為「宜居城市」持續努力。

新北市第9屆金勤獎義警楷模頒獎，侯友宜市長盛讚是400萬市民的後盾。記者巫鴻瑋／...
新北市第9屆金勤獎義警楷模頒獎，侯友宜市長盛讚是400萬市民的後盾。記者巫鴻瑋／攝影
分享
新北市第9屆金勤獎義警楷模頒獎，侯友宜市長盛讚是400萬市民的後盾。記者巫鴻瑋／...
新北市第9屆金勤獎義警楷模頒獎，侯友宜市長盛讚是400萬市民的後盾。記者巫鴻瑋／攝影
分享
新北市義警訓練績優單位，警察局長與獲獎的各分局長合影。記者巫鴻瑋／攝影
新北市義警訓練績優單位，警察局長與獲獎的各分局長合影。記者巫鴻瑋／攝影
分享
新北市第9屆金勤獎義警楷模頒獎，侯友宜市長盛讚是400萬市民的後盾。記者巫鴻瑋／...
新北市第9屆金勤獎義警楷模頒獎，侯友宜市長盛讚是400萬市民的後盾。記者巫鴻瑋／攝影
分享

警察侯友宜

相關新聞

9旬阿嬤走失上百人協尋 在廢棄營區找到了

2019-09-27 16:02

影／女童發燒抽搐 台南交警鳴笛護送就醫

2019-09-27 15:04

驚！集電弓砸破火車玻璃 乘客困2小時氣氣氣

2019-09-27 15:01

18歲男半夜駕車遭毆打斷指 警不排除車手間糾紛

2019-09-27 14:04

幽靈貨輪北部海域漂流 海巡艦艇冒惡浪監控

2019-09-27 12:50

柯基尿尿走失主人一夜難眠 警方這招促成團圓

2019-09-27 12:47

海巡嬌小女偵查員 成功壓制壯碩失聯移工

2019-09-27 11:55

4名惡煞拿電擊棒強押男子協商債務 警方即刻救援

2019-09-27 11:03

男子趁便當店無人看顧進入行竊 警擴大調監視器追緝

2019-09-27 11:02

一個印章成鐵證 竊嫌百口莫辯

2019-09-27 10:23

基隆八斗子海產店頻遭竊 有賊專偷高價龍蝦、魚貝類

2019-09-27 09:58

誆騙塔位換股票現賺47萬 八旬翁荷包險失血

2019-09-27 09:35

影／疑因天雨打滑 往機場統聯客運礁溪撞護欄司機受傷

2019-09-27 09:35

憂兒吞異物 男嬰爸衝車道攔警車求救

2019-09-27 00:22

高雄林園工業區煤灰起火 廠區外民眾火藥味滿滿

2019-09-27 00:18

失聯移工 越男阿里山乞食 竟是山老鼠

2019-09-27 00:17

影／疑吞下打火機零件 小男嬰父親當街急攔警車求救

2019-09-26 17:58

隔了4個多月 苦苓向館長發表道歉啟事

2019-09-26 17:11

中年男子象鼻岩落海 消防、海巡救起時已無呼吸心跳

2019-09-26 16:02

金門火災頻傳1周發生3起 今又驚傳機車失火

2019-09-26 15:39

找街友當人頭設無人機房 檢警破獲詐騙集團主嫌收押

2019-09-26 15:05

大樓住戶俯拍停車場鬥毆 網友誤認又是開箱文

2019-09-26 14:13

偵查隊小隊長追緝毒犯遭撞斷腿 幸恢復良好已出院

2019-09-26 14:12

翁迷路逢人就問「你是我舅舅女兒」 暖警陪伴送回

2019-09-26 14:09
看更多

熱門文章

幫妻換新iPhone手機 他發文表示「連老婆也更新了」

2019-09-26 21:09

涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

2019-09-26 20:16

慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

2019-09-27 16:04

在外用烘手機吹乾手？ 網友曝恐怖經歷：不敢再用

2019-09-27 12:17

網爆「小英送海地45億」警察急逮人 法官：不罰

2019-09-27 15:08

幽靈貨輪北部海域漂流 海巡艦艇冒惡浪監控

2019-09-27 12:50

9旬阿嬤走失上百人協尋 在廢棄營區找到了

2019-09-27 16:02

開庭前3天露面…尤振仲大動作 家屬質疑時機

2019-09-27 00:17

20年來台灣最大差別是什麼？ 網友答案一致是這個

2019-09-27 17:01

不顧500萬沒收棄保潛逃 慶富陳偉志傳藏匿在這

2019-09-27 16:29

他喝完湯將料倒回鍋 老闆娘暴怒「人品在哪？」

2019-09-27 13:31

要不到1000萬竟動手打死老父 檢察官求處孽子死刑

2019-09-27 11:39

失聯移工 越男阿里山乞食 竟是山老鼠

2019-09-27 00:17

新兵安全回報打錯電話 他佯裝長官提醒勿違紀犯規

2019-09-27 11:23

記者實測／麻豆交流道機車迴車道可保命 機車族卻不愛？

2019-09-27 12:51

高雄林園工業區煤灰起火 廠區外民眾火藥味滿滿

2019-09-27 00:18

驚！集電弓砸破火車玻璃 乘客困2小時氣氣氣

2019-09-27 15:01

她吃便當驚見半截青蛙 老闆娘見狀捏爆稱「鱘龍魚背鰭」

2019-09-27 14:42

專家：開庭證據攻防 對尤振仲不利

2019-09-27 00:22

台大國際產學聯盟爆弊案 約聘助理涉勾串廠商浮報標金

2019-09-27 16:53

普悠瑪案下周一開庭 司機提5疑點 台鐵一一反擊

2019-09-26 23:44

藏民宅種大麻 正澆水…警逮人

2019-09-27 00:17

10年前存款只剩46元 冷氣師傅熬過創業「給妻小好日子過」

2019-09-27 13:12

剛買1小時的草莓蛋糕卻發霉 網揭「可怕真相」

2019-09-26 12:03

慶富案未完！檢調手中還握陳慶男這4大案

2019-09-27 16:16

影╱越南非法在台42人組團出遊 高速公路遭攔車逮人

2019-09-27 17:35

陳明文300萬元疑雲 告發人要求查陳有無和蔡碧仲聯繫

2019-09-27 15:52

直播主之亂後 高雄掃槍毒逮百餘人涉案

2019-09-27 11:59

冰屍案兇嫌弒父判18年 法官：犯罪動機值得同情

2019-09-27 17:45

兒過敏愛將鼻孔挖到流血 母特製吸血口罩：再挖啊

2019-09-27 10:27

母頻要錢還討「住在肚裡」房租 她怒：缺錢缺瘋了

2019-09-27 17:12

結紮5月赫見老婆懷孕檢 複檢精蟲為0驚覺有「小王」

2019-09-27 17:06

媒體叫她「天道盟大哥的女人」 張淑晶求償輸了！

2019-09-27 17:11

警察「蹺班」到健身房練身 申請10萬元超勤費

2019-09-27 18:25

老外穿義肢下樓等還給小費 外送員：心情無比滿足

2019-09-27 18:19

《角頭2：王者再起》電影公司理大國際涉驗資不實遭訴

2019-09-27 13:05

慶富案檢求刑30年 陳慶男下午不出庭聽判

2019-09-27 11:38

影／女童發燒抽搐 台南交警鳴笛護送就醫

2019-09-27 15:04

駕駛人注意！科技執法抓公車站違停 最高可罰1200元

2019-09-27 16:20

國北護驚見偷拍狼 2月偷拍女學生如廁2次

2019-09-27 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top