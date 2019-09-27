破產蚊子校園 私立嘉南高中第18次拍賣又流標
嘉義縣沿海東石鄉私立嘉南高中民國92年經營不善吹熄燈號，淪為蚊子校園，11年前嘉義地方法院裁定破產，拍賣2筆校地及5棟教學大樓，至今拍賣17次，從最高底價8876萬餘元，降到3980萬餘元，腰斬減價一半以上，仍無人投標，破產管理人楊瓊雅律師今天辦理第18次拍賣，底價不變，詢問度要資料各界人士很多，但最後仍無人進場投標流標，將提報法院降價再拍賣。
楊瓊雅說，拍賣標地是校園司令台後方2筆校地及5棟大樓，合併拍賣，校地面積1萬2000多平方公尺，拍賣地目田地、雜地，特定教育目的使用，許多人詢問拍賣事宜，有意針對嘉縣人口高齡化長照需求，將校園轉型長照及日托中心。
但轉型得申請變更地目，因校門後方部分校地仍屬原校方董事會所有，拍定後無法完整取得全部校地，出入交通不方便，又因建物未辦理保存登記，拍定人無法向銀行融資貸款，因此，最後無人進場投標；楊瓊雅說，學校積欠的債權人有銀行、教師部分退休金及貨款等，為拍定清償債權，將提報法院降價擇期再公告拍賣。
嘉南高中從補校、家商轉型，師生逾千人，民國88年碰上九二一大地震，衝擊財務，92年經營不善關門，11年前嘉義地院裁定破產，選定破產管理人楊瓊雅律師，嘉南高中荒廢至今16年，曾被夜遊社團「鬼故事夜遊團」，列為鬧鬼恐怖景點，管理人斥為無稽，平日雇人看管校園，曾發生廢棄物火警，地方人士批荒廢校園未活化利用，阻礙地方發展，希望政府協助，早日拍定，轉型濱海遊客中心、生存遊戲漆彈場或長照中心。
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