婦人抱幼童呆立快車道 熱心交警神救援

2019-09-27 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「太危險了！」台南一名婦人昨天傍晚開車行經台17線與喜明街口時車子拋錨，她竟抱著1歲多的小孩，手足無措呆立在內側快車道上，正值下班時間，現場車流量大、車速快，不少人見狀為母子捏冷汗，幸好交通警察大隊員警楊振輝經過，迅速將警車停在該車後方警示後，徒手將車輛推至路旁，協助通知修車廠前來救援，避免憾事發生。

台南市交大小隊長楊振輝任職新營拖吊小隊，昨天返回大隊部參加會議，傍晚5時駕車返回駐地途中，行經南區台17線與喜明街口時，發現台17線南下內側快車道上竟有位婦人抱著1歲多孩童及嬰兒車，不明原因站在一輛自小客車旁。

熱心的楊見狀下車了解，原來是轎車引擎故障無法啟動，停在內側快車道上，婦人抱著幼童站在原地等待救援。然而，正值下班時間，車流量大，且該轎車後方沒有放置故障警示標誌，路過車輛陸續呼嘯而過，險象環生。