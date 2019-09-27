影／女童發燒抽搐 台南交警鳴笛護送就醫

2019-09-27 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「我的小孩發燒、抽搐！」 家住台南市安南區的楊姓婦人今天上午2歲女兒高燒攝氏41度，由安南區家中開車要到中西區診所檢查治療，但市區車流量大，心急如焚，碰巧遇到交通警察大隊巡邏車經過，緊急向員警求助，由她駕車在前方帶路，警車則鳴警笛協助在後方警示，迅速抵達診所後，員警抱著病童進入診所檢查，令家屬感動不已。

今天中午11時許，台南市交大第一中隊小隊長曾錦權、警員相雅潔執行移動測照勤務，行經北區中華西路與和緯路口停等紅燈之際，楊婦突然跑到巡邏車旁，心急如焚的說小孩發燒抽搐及嘔吐，急需送往中西區府前一街的婦兒診所就醫，但沿路車流量大及號誌多，拜託警方協助。

然而，該診所位在巷弄內，為了把握送醫時效，員警請她開車在前方帶路，由警車沿途開啟警報器、警笛在後方警示，提醒用路人有緊急狀況。在警車護送下，近2公里路程，3分鐘內即順利抵達診所。

曾二話不說，抱著將生病的女童往內衝，交由護理人員檢查照料，並在旁安撫其情緒。「謝謝你！」楊婦再三感謝員警的協助。然而，女童發燒到41度引發抽搐，隨後轉診到奇美醫院，醫師認發炎指數過高，需住院觀察。