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驚！集電弓砸破火車玻璃 乘客困2小時氣氣氣

2019-09-27 15:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

台鐵四腳亭=瑞芳間西正線今天上午發生電車線故障，經查是集電弓脫落砸向一輛列車駕駛員前方玻璃，玻璃碎裂差點就擊中駕駛員，幸好沒有打中，否則後果不堪設想，因沒電導致單線雙向通車，在下午1點25分搶修後恢復雙向通車。台鐵統計，影響26列次、754分、旅客約6528人。

台鐵上午9點40分發生集弓器脫落事件沒電力供應，造成一輛區間車失去動力，火車玻璃破裂，差點就砸到駕駛員。受此影響，失去電力列車內當時有不少旅客，引發抱怨，一名旅客說，在車內沒有電，沒有冷氣，車門也沒法開，熱得要死，受困1小時50分。另一名旅客氣罵，車子壞了都沒有任何交代，把他們關在裡面傻等，悶到快不行，應變很差，大家都很氣。

台鐵表示，四腳亭=瑞芳間西正線電車線事故，目前由運安處調查中，經搶修在下午1時5分現場恢復供電，解除封鎖，第1趟列車4171次到達四腳亭後確認電車線無異常，下午1時25路線恢復雙線正常行駛，影響26列次、754分、旅客約6528人。

台鐵指出，上午10點23分後，四腳亭到瑞芳間以東正線單線雙向行車，受影響的車站有雙溪、牡丹、三貂嶺、猴硐、瑞芳等車站，各站都有延誤的情況。

集電弓砸破火車玻璃險擊駕駛員，乘客爆氣困悶熱車內近2小時。記者游明煌／翻攝
集電弓砸破火車玻璃險擊駕駛員，乘客爆氣困悶熱車內近2小時。記者游明煌／翻攝
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集電弓砸破火車玻璃險擊駕駛員，乘客爆氣困悶熱車內近2小時。記者游明煌／翻攝
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集電弓砸破火車玻璃險擊駕駛員，乘客爆氣困悶熱車內近2小時。記者游明煌／翻攝
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台鐵瑞芳

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