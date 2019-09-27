一個印章成鐵證 竊嫌百口莫辯

2019-09-27 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市蔡姓婦人習慣於將房屋地契、保單、金飾等貴重物品集中在地震救難包，方便逃生用，結果本月10日遭王姓男子闖空門，損失超過80萬元，嘉義市第一警分局成立專案小組追人，警方昨天在新北市三重區逮捕到王男，從王男背包內找到蔡姓婦人孫女的肚臍章，讓王百口莫辯。

蔡婦的女兒表示，案發當時她在房內睡覺，有聽到怪異聲音，仍不疑有他繼續休息，才未遭受危險。蔡婦返家時，發現門鎖遭破壞，驚覺有異，入內查看發現主臥室內地震救難包竊走。

警方調閱監視器發現，王姓男子（40歲，目前被新北等地檢署通緝中）竊得財物後，大搖大擺背著該地震救難包搭乘火車逃逸離開；警方依據相關證據，認為居住在新北市的王姓男子涉有重嫌，昨天在其經常出沒的地帶埋伏順利逮捕到人。

王姓男子見專案人員上前欲盤查時拔腿就跑，追捕時奮力掙扎，隨身包內掉落1個臍帶印章，經查為蔡婦的孫女所有，王姓男子百口莫辯，坦承犯案，警方詢問其真實姓名，王竟憤而回應「挖系拎阿公啦」。

據了解王姓男子在新北市租屋，因時常有司法文書送到租屋處，房東將王趕出，王開始四處為家；案發當日他隨即將貴重物品變賣，同時將不法所得50萬元存入個人帳戶，警方將向檢方聲請扣押該帳戶，全案依竊盜罪移送嘉義地檢署偵辦。