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基隆八斗子海產店頻遭竊 有賊專偷高價龍蝦、魚貝類

2019-09-27 09:58聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市八斗子北寧路附近海產店，近日傳有竊賊出沒，專偷用帆布所覆蓋之水缸內之活體龍蝦及魚貝類，目前至少已有2家受害，損10多萬元。警方表示，經調監視器已查出涉案車輛，鎖定特定男子追查，已加強北寧路一帶巡邏及埋伏，籲請店家小心防範，加強防竊措施。

警方調查，根據店家監視器畫面顯示，22日凌晨3點多，有一名頭戴安全帽掩護的男子，先把機車停在海產店附近，手拿漁網翻開帆布，偷走海鮮離開，25日上午又來一次，竊賊十分大膽，同店連續兩次遭竊，且疑為同一人。另外還有一家海產店放在門口的活體海鮮也遭竊，情況類似。

市警第二分局八斗子分駐所指出，近日接獲海產店報案，放置店外用帆布所覆蓋之水缸內之活體龍蝦及魚貝類遭竊，警方已成立專案小組積極偵辦，經調閱周遭監視器畫面，目前已鎖定竊嫌所使用之交通工具車號及竊嫌身分，將追查男子到案說明。

第二分局說，目前轄區警方已加強北寧路一帶巡邏及埋伏，同時呼籲商家強化防竊措施，勿讓竊賊有機可乘。

八斗子碧砂漁港附近有多家海鮮店，店家多會把活體海鮮養在店口，僅用帆布覆蓋，成為竊賊犯案目標，警方懷疑有特定人士行竊，並有銷贓管道，已循線追查。

八斗子有海鮮店傳出竊案，龍蝦及高價魚貝類被偷，警方循線追查，圖為檔案照非失竊店家...
八斗子有海鮮店傳出竊案，龍蝦及高價魚貝類被偷，警方循線追查，圖為檔案照非失竊店家。圖／報系資料照
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有一名頭戴安全帽掩護的男子，先把機車停在海產店附近，手拿漁網翻開帆布，偷走海鮮離...
有一名頭戴安全帽掩護的男子，先把機車停在海產店附近，手拿漁網翻開帆布，偷走海鮮離開。記者游明煌／翻攝
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有一名頭戴安全帽掩護的男子，先把機車停在海產店附近，手拿漁網翻開帆布，偷走海鮮離...
有一名頭戴安全帽掩護的男子，先把機車停在海產店附近，手拿漁網翻開帆布，偷走海鮮離開。記者游明煌／翻攝
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海鮮基隆碧砂漁港偷竊

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