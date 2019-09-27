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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

失聯移工 越男阿里山乞食 竟是山老鼠

2019-09-27 00:17聯合報 記者卜敏正／嘉義縣報導

嘉義林管處巡山員每月至少執行四次林班清查，抑制山老鼠盜伐林木。 記者卜敏正／翻攝
嘉義林管處巡山員每月至少執行四次林班清查，抑制山老鼠盜伐林木。 記者卜敏正／翻攝
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越南籍阮姓男子日前在阿里山森林遊樂區乞食，因衣衫襤褸、沒有行李，警方研判可能是逃逸移工，不過他堅持不願透露身分，還對翻譯說「台灣警察對我沒辦法，我很快能回家鄉。」不料被遣返前夕，警方查出他是盜採林木集團成員，拘提到案後遭羈押，返國夢碎。

「有東西吃嗎？我三天沒吃飯了！」阮姓男子本月六日晚間六時許，在陰雨的阿里山森林遊樂區遊蕩，向當地村民借用電話，並向管制哨人員乞食；他稱迷路，三天沒吃飯。因僅穿輕便雨衣、雨鞋、沒有行李，眾人研判可能是逃逸移工、立即報警。

承辦員警將阮帶回派出所，得知阮已多日沒吃飯，立即提供熱食，但阮對警方詢問都搖頭表示「聽不懂」；由於語言不通、身分不明，警方當晚就將他送交移民署嘉義縣專勤隊調查，最後確認為越南籍失聯移工。

由於阮姓男子未被查獲不法行為，依規定只能遣返；他得知會被遣返回越南後，笑著向翻譯表示「台灣警察拿我沒辦法」。

不過，林務局嘉義區林管處得知訊息後，懷疑阮可能是日前逃逸的盜伐犯嫌，擷取監視畫面影像供警方比對，確認阮曾於八月底、九月初，兩次背林木下山，立刻由檢方開立拘票逮人，聲押獲准。

嘉義林管處巡山員九月初在阿里山區林班地，發現越籍移工搭帆布工寮住在林區、盜伐林木...
嘉義林管處巡山員九月初在阿里山區林班地，發現越籍移工搭帆布工寮住在林區、盜伐林木。記者卜敏正／翻攝
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據了解，嘉義林管處巡山員九月初在阿里山區卅三、卅四林班地，發現多名疑似越籍移工搭帆布工寮住在林區、盜伐林木，前往查緝時，這群山老鼠看見巡山員立即四散逃逸；阮男是其中一員，研判他逃入山林後，沿森林鐵路走到森林遊樂區乞食，還好林管處積極，否則就被山老鼠跑了。

嘉義林管處奮起湖工作站林政業務主辦人黃立彥表示，越南移工近年在山區盜伐越來越囂張，他們早期受聘台籍老闆鋸木、背工，近年已自組盜伐集團，分工明確伐木，甚至依需求盜伐特定樹瘤，聽說還有北部移工利用假期南下擔任背工賺外快，遇上追捕時就「不要命」的逃跑，甚至曾跳下懸崖躲避追緝，讓檢警林務人員傷透腦筋。

移工嘉義越南阿里山森林遊樂區警察行李山老鼠移民署語言

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