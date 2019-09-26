親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

中年男子象鼻岩落海 消防、海巡救起時已無呼吸心跳

2019-09-26 16:02聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

新北市消防局今天下午接獲報案，目擊一名中年男子在瑞芳區象鼻岩附近落海。海巡和消防人員都趕往救援，約45分鐘後救上海巡艇，載回岸邊時已無呼吸心跳，轉由救護車送醫急救，男子身分待查，落海原因也待警方釐清。

新北市消防局1點35分接獲報案後，調派瑞芳、瑞亭分隊2艘橡皮艇前往海上救援，基隆市消防局也有派人支援，海巡、岸巡人員也前往協助搜救。

到了下午2點15分，海巡人員在距象鼻岩約120公尺的海面找到傷者，年約40歲，救上船時已無呼吸心跳。海巡艇下午2點31分靠岸後，將傷者送交由消防人員送往瑞芳礦工醫院急救。

一名中年男子今天下午在瑞芳區象鼻岩附近落海，獲救時已無呼吸心跳，由消防人員送醫急...
一名中年男子今天下午在瑞芳區象鼻岩附近落海，獲救時已無呼吸心跳，由消防人員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
分享

海巡瑞芳

相關新聞

金門火災頻傳1周發生3起 今又驚傳機車失火

2019-09-26 15:39

獨／強盜通緝犯持刀搶超商 妻背幼子騎機車載夫逃亡

2019-09-26 15:32

大樓住戶俯拍停車場鬥毆 網友誤認又是開箱文

2019-09-26 14:13

偵查隊小隊長追緝毒犯遭撞斷腿 幸恢復良好已出院

2019-09-26 14:12

翁迷路逢人就問「你是我舅舅女兒」 暖警陪伴送回

2019-09-26 14:09

新北鴛鴦毒販放手搏 駕車衝撞...警開3槍逮人

2019-09-26 14:08

影／只因酒後互看不順眼 兩派人馬互毆1人掛彩

2019-09-26 13:27

檢警搗破巿值破億大麻植栽工廠 8年級犯嫌栽了

2019-09-26 12:54

男子偷貨車逃逸 半途違規遇警破功

2019-09-26 12:16

手機失而復得 日籍攝影師道謝：台灣人很善良

2019-09-26 12:14

酒店開箱文驚見「輪椅」 行家揭真實用途

2019-09-26 12:09

U值媒／網紅醫生「義診」起爭議？

2019-09-26 11:38

三重泡沫紅茶店兼營職業賭場 查獲賭資11萬

2019-09-26 11:28

轎車變換車道追撞機車 騎士腦傷送醫不治

2019-09-26 10:49

兩派人馬旱溪夜市旁打群架 1男掛彩送醫

2019-09-26 10:24

金門鬧區暗夜大火 嚇壞附近民眾

2019-09-26 09:34

塑膠鐵皮工廠大火 消防員暗夜搶救

2019-09-26 08:28

小黃追撞小貨車釀4傷 運將無呼吸心跳搶救中

2019-09-25 17:01

淡水驚傳兒童被誘拐 女子被攔竟說：看他很可愛

2019-09-25 16:39

台64線事故追撞砂石車 大貨車司機送醫

2019-09-25 16:36

老翁失蹤3天手機最後定位在瑞芳山區 消防人員入山搜救

2019-09-25 16:26

恐怖社團打死人還叫人頂罪 還打傷老婦失明及打幼童

2019-09-25 14:57

男子工具包內有失竊車牌遭控竊盜 證據不足判無罪

2019-09-25 14:32

影／大同台七甲線自撞車禍 整輛車被燒面目全非

2019-09-25 14:29

區間測速防制超速有效 苗栗縣8處地點研擬實施

2019-09-25 14:18

出租車司機違規左轉 直行車無辜被撞車頭毀兩人傷

2019-09-25 14:18

還公道！巡佐遭辱「收紅包」辦退休 婦人下場這樣

2019-09-25 14:11

準爸媽產檢遺落手機心急 原因曝光：內有這張珍貴照

2019-09-25 13:50

老婦搭錯車 警細心照料協查身分助返家

2019-09-25 13:49

粗心女市場掉錢包 多虧善心民眾送警領回

2019-09-25 13:47

護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17

生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43

U值媒／消費貧窮？在倡議者也被汙名的時代

2019-09-25 12:38

山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34

水泥車無視限高門柱 繞道進鳳鼻隧道果然GG了

2019-09-25 12:30

機車騎士講手機違規多 新北交大開箱文有亮點

2019-09-25 12:11

星巴克偷拍狼出庭 辯護人：沉溺不法是因心理問題

2019-09-25 12:10

新竹地檢署也趕開箱潮！檢察官熬夜辦案都靠這些

2019-09-25 11:56

打死同居男4歲兒後「成婚」 高院維持12年6月刑

2019-09-25 11:44
看更多

熱門文章

1699字聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙「沒有開到140公里」

2019-09-26 08:33

哪個世代出生的人最悲情？ 網友淚推這年級生最慘

2019-09-25 20:42

火車遇「佔位公主」！要求換位0歉意回「有差嗎」他秒反擊…結局超爽

2019-09-25 20:03

周玉蔻指馬英九收錢賠180萬 吳子嘉被告仍想少賠一點

2019-09-26 12:45

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

2019-09-26 14:49

立法院外認乾女兒 陳抗落幕竟帶到旅館性侵

2019-09-25 18:55

未防止英業達2員工帶槍投靠 仁寶遭起訴違反營業秘密

2019-09-26 10:37

金門鬧區暗夜大火 嚇壞附近民眾

2019-09-26 09:34

爺爺帶孫子買手機 懂事孫說「最便宜的就好」讓網友讚爆

2019-09-25 21:27

逃亡大陸17年國籍都變了 陳由豪隔海遞狀求判無罪！

2019-09-26 13:23

酒店開箱文驚見「輪椅」 行家揭真實用途

2019-09-26 12:09

想硬上女同事她尖叫「我月經來」 慾男見衛生棉才煞車

2019-09-25 18:20

剛買1小時的草莓蛋糕卻發霉 網揭「可怕真相」

2019-09-26 12:03

妻手術需包尿布夫一句「我不會」打發 網友：不會學嗎？

2019-09-25 20:33

影／普悠瑪司機尤振仲淚崩「為甚麼死的不是我」

2019-09-26 09:30

普悠瑪案司機提五大疑點 運安會這樣說

2019-09-26 10:48

警方列管直播主？ 呱吉：有問題的是黑社會與賣假貨啊

2019-09-25 17:32

影／女聖師南投落網神態自若 專案小組形容「很沉」

2019-09-25 17:44

女移工險被性侵 男翻譯卻在警局調戲「又不會被強暴」

2019-09-25 18:05

進口椰子藏破億海洛因 豬肉商被逮問：不能改賣水果嗎

2019-09-25 19:44

離婚逆轉勝 徐立德可望結束第二春

2019-09-26 00:36

「女聖師」案／信徒為何乖乖被打？

2019-09-26 01:02

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45

記憶卡損壞、工作報單遺失 普悠瑪司機舉五大疑點

2019-09-26 10:31

照過來！台南新設測速照相 1個多月「吸金」逾176萬

2019-09-25 16:55

無照男擦撞電信桿受傷被資遣 中華電信判賠110萬元

2019-09-25 17:18

女老師花158萬元動正顎手術卻嘴麻 名醫涉過失遭訴

2019-09-25 17:47

老婆懷孕還與人通姦 擔任軍職老公獲賠30萬

2019-09-26 14:51

借竅驅魔？「女聖師」教唆打死信徒

2019-09-26 00:34

恐怖情人不滿被分手 闖前女友家電線纏頸棉被綑身

2019-09-25 22:40

獨／強盜通緝犯持刀搶超商 妻背幼子騎機車載夫逃亡

2019-09-26 15:32

金門火災頻傳1周發生3起 今又驚傳機車失火

2019-09-26 15:39

手機失而復得 日籍攝影師道謝：台灣人很善良

2019-09-26 12:14

暴走法官羞辱律師 橋院：退休申請未核准、現職已調整

2019-09-26 15:46

41萬真的可加不少菜！嘉縣議長等贈警加菜金鼓勵破案

2019-09-26 09:37

部分信徒被凌虐不提告 稱「幫我趕走內心的惡魔」

2019-09-25 17:33

兩派人馬旱溪夜市旁打群架 1男掛彩送醫

2019-09-26 10:24

轎車變換車道追撞機車 騎士腦傷送醫不治

2019-09-26 10:49

大樓住戶俯拍停車場鬥毆 網友誤認又是開箱文

2019-09-26 14:13

移民署彰化專勤隊長摸女胸 涉性騷遭起訴

2019-09-26 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top