中年男子象鼻岩落海 消防、海巡救起時已無呼吸心跳

2019-09-26 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



新北市消防局今天下午接獲報案，目擊一名中年男子在瑞芳區象鼻岩附近落海。海巡和消防人員都趕往救援，約45分鐘後救上海巡艇，載回岸邊時已無呼吸心跳，轉由救護車送醫急救，男子身分待查，落海原因也待警方釐清。

新北市消防局1點35分接獲報案後，調派瑞芳、瑞亭分隊2艘橡皮艇前往海上救援，基隆市消防局也有派人支援，海巡、岸巡人員也前往協助搜救。