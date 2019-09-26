金門火災頻傳1周發生3起 今又驚傳機車失火

2019-09-26 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門最近火災頻傳，繼先前的風倒木堆置場失火、昨日的住宅大火，今天則驚傳金寧地區住宅旁機車火警，位於下埔下村的一棟2樓房屋外側忽然起火並冒出大量濃煙，火勢一發不可收拾，所幸消防局義消人員到達，及時將火勢控制並撲滅，現場無人員傷亡。 起火原因正由消防局火調科進行鑑定調查中。

金門縣消防局表示，今天接獲民眾民眾報案，下埔下村莊一處民宅外大火，因屋主為弱勢家庭，家中並沒有任何其他成員，自己獨居，因身體不便，平日都靠殘障機車代步，機車因慘遭祝融，幾乎完全燒毀，火警讓屋主整個嚇壞了，一臉驚悸猶存，幸好屋主沒有受傷。

消防局指揮中心接獲報案後，立即派遣轄區金寧及金城消防車4輛、救護車1輛及消防人員14名馳往救災，由第一大隊大隊長陳國瑋親自到場指揮坐鎮，附近鄰居也熱心幫忙引導，但由於火勢凶猛，加上機車內儲油，也導致火勢在瞬間竄起並迅速燃燒，現場濃煙密佈。

消防人員到達現場後，發現屋外火勢猛烈燃燒，夾雜牆壁電表爆裂聲，立即迅速佈水線搶救，經搶救人員冒險全力進行搶救下，火勢迅速撲滅。