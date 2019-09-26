大樓住戶俯拍停車場鬥毆 網友誤認又是開箱文

2019-09-26 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區永康街某私營停車場，昨晚11時許發生債務糾紛鬥毆案，附近大樓住戶聽見動靜開窗拍照上傳臉書社團，照片俯視角度像極了近期超流行的開箱文，引起網友開始歪樓接力留言，有人形容這是「一場很安靜，沒任何飆罵的高品質鬥毆事件」，也有人覺得最近實在看膩了開箱文。

警方指出，昨晚11點半左右連續接獲4通報案電話，指稱永康街收費停車場內有人打架，立刻動員16名警力趕往查處，到場只見1名20歲張姓男子躺在地上，除了四肢擦挫傷及頭部紅腫，沒有其他傷勢，隨即通報救護車送醫。

經調查，原來張男被指控積欠21歲唐姓男子2萬元，唐男昨晚找了21歲何姓男子和另3人，約張男到停車場談判債務，一言不合便以預藏的塑膠棍棒圍毆張男後逃逸，警方循線通知唐、何2人到案說明，並交出2支棍棒，但卻供稱不認識另3名在場男子。

由於被打的張男不願提告，警方偵詢後依違反社會秩序維護法偵辦。另一方面，打架當時旁邊的大樓住戶聽見動靜，開窗拍照上傳臉書社團，由於俯瞰照片中，有警車、救護車、停車場內外民車、機車，又有人躺在地上圍了許多警察，乍看之下極像真人版開箱文。