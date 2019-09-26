轎車變換車道追撞機車 騎士腦傷送醫不治

2019-09-26 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水區民權路靠近竹圍捷運站往台北方向，今天凌晨4時48分發生死亡車禍，1名18歲舒姓青年駕駛轎車追撞前方機車，56歲龍姓騎士彈起撞擊汽車擋風玻璃再墜地，因腦部重創送醫不治。

警方初步調查，舒姓青年當時開車搭載2名朋友往台北方向行駛，從外側車道切換至中線，因變換車道不當及未注意車前狀況，擦撞到前方同向的機車，騎士當場倒地昏迷，由於淡水馬偕醫院就在旁邊，救護車緊急送醫，但因顱內出血嚴重，手術至清晨5時39分宣告不治。