金門鬧區暗夜大火 嚇壞附近民眾

2019-09-26 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



位於金門金城鎮民權路的某棟住宅昨日清晨發生火警，現場火勢猛烈，大量濃煙及火舌不斷由現場竄出，情況十分危急，好在消防隊員獲報及時到場搶救，並無人員傷亡，但暗夜的大火，嚇壞了附近住戶，大家都被消防車的緊急警示聲給驚起，此次火災造成2樓全燒毀，燒毀面積約60平方公尺，損失初估新台幣50萬元，詳細起火原因，將由消防局火災調查科進行後續鑑定。

金門縣消防局今天表示，指揮中心在25日凌晨1時42分接獲民眾報案，指稱民權路發生住宅火警，火勢猛烈，立即派遣金城、金寧分隊前往搶救，並由轄區第一大隊大隊長陳國瑋擔任指揮官，消防局長翁宗堯接獲通知後，也立即趕往現場坐鎮指揮。救災現場總計出動各式消防車及救護車10輛，動員消防及義消人員計30名。

金城消防分隊前往現場途中即見濃濃黑煙竄向天際，初期帶隊官副大隊長董必文發現後，立即回報指揮中心請求加派消防人車支援。當救災車組抵達現場後，指揮官立即指揮所屬分為人命救援組及滅火搶救組。火災現場為3層樓RC構造建築物，火點位於2樓，建築物內因置放大量紙箱、雜物、高梁酒及易燃物等，現場火載量極大，增加消防搶救之困難度，且火勢在消防人員抵達前即迅速全面燃燒，並有向旁邊住宅延燒的危險。