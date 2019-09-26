金門鬧區暗夜大火 嚇壞附近民眾
位於金門金城鎮民權路的某棟住宅昨日清晨發生火警，現場火勢猛烈，大量濃煙及火舌不斷由現場竄出，情況十分危急，好在消防隊員獲報及時到場搶救，並無人員傷亡，但暗夜的大火，嚇壞了附近住戶，大家都被消防車的緊急警示聲給驚起，此次火災造成2樓全燒毀，燒毀面積約60平方公尺，損失初估新台幣50萬元，詳細起火原因，將由消防局火災調查科進行後續鑑定。
金門縣消防局今天表示，指揮中心在25日凌晨1時42分接獲民眾報案，指稱民權路發生住宅火警，火勢猛烈，立即派遣金城、金寧分隊前往搶救，並由轄區第一大隊大隊長陳國瑋擔任指揮官，消防局長翁宗堯接獲通知後，也立即趕往現場坐鎮指揮。救災現場總計出動各式消防車及救護車10輛，動員消防及義消人員計30名。
金城消防分隊前往現場途中即見濃濃黑煙竄向天際，初期帶隊官副大隊長董必文發現後，立即回報指揮中心請求加派消防人車支援。當救災車組抵達現場後，指揮官立即指揮所屬分為人命救援組及滅火搶救組。火災現場為3層樓RC構造建築物，火點位於2樓，建築物內因置放大量紙箱、雜物、高梁酒及易燃物等，現場火載量極大，增加消防搶救之困難度，且火勢在消防人員抵達前即迅速全面燃燒，並有向旁邊住宅延燒的危險。
現場針對進出火場搶救之人員進行安全管制外，並指派搶救人員有效占用現場消防栓，同時回報消防局指揮中心通知警察到場協助交通管制，指揮官派現場消防人員部署二條水線進入屋內進行人命搜救及滅火攻擊，火勢在消防力強力介入後，在凌晨2點獲得控制，殘火處理時，同步清查隔壁建築受到波及情形。
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