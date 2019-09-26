塑膠鐵皮工廠大火 消防員暗夜搶救

2019-09-26 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣福興鄉三汴街一塑膠粒子工廠今天凌晨1時31分發生火警，暗夜中熊熊大火一發不可收拾，彰化消防局第三大隊據報前往搶救，一個多小時後撲滅大火，幸無人傷亡。

由於塑膠粒子工廠是鐵皮工廠，深夜發生火警悶燒，消防局第三大隊大隊長