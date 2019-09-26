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塑膠鐵皮工廠大火 消防員暗夜搶救

2019-09-26 08:28聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣福興鄉三汴街一塑膠粒子工廠今天凌晨1時31分發生火警，暗夜中熊熊大火一發不可收拾，彰化消防局第三大隊據報前往搶救，一個多小時後撲滅大火，幸無人傷亡。

由於塑膠粒子工廠是鐵皮工廠，深夜發生火警悶燒，消防局第三大隊大隊長

施順仁表示，消防局共出動福興、鹿港等9個消防分隊、消防車等22輛、消防人員53人進行搶救，在2點42分撲滅大火，起火原因還在鑑識調查中。

彰化縣福興鄉三汴街一塑膠粒子工廠今天凌晨1時31分發生火警，暗夜中熊熊大火一發不...
彰化縣福興鄉三汴街一塑膠粒子工廠今天凌晨1時31分發生火警，暗夜中熊熊大火一發不可收拾，彰化消防局第三大隊據報前往搶救，一個多小時後撲滅大火，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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彰化縣福興鄉三汴街一塑膠粒子工廠今天凌晨1時31分發生火警，暗夜中熊熊大火一發不...
彰化縣福興鄉三汴街一塑膠粒子工廠今天凌晨1時31分發生火警，暗夜中熊熊大火一發不可收拾，彰化消防局第三大隊據報前往搶救，一個多小時後撲滅大火，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供
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